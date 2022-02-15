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عاجل.. وفاة ابنة شقيق الرئيس السادات والجنازة من مدينة نصر غدا

كتب:

إبراهيم الديهي
08:51 م | الثلاثاء 15 فبراير 2022
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

توفيت نادية عصمت السادات، ابنة شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، وسيجرى تشييع جنازتها غدا، من جامع السلام في مدينة نصر، بعد صلاة الظهر.

وفاة ابنة شقيق الرئيس السادات

سادت حالة من الحزن، بين أهالي قرية ميت أبو الكوم في المنوفية، مسقط رأس عائلة السادات، بعد نشر عدد من أقارب الرئيس السادات، خبر وفاة ابنة شقيقه نادية عصمت السادات. 

وفاة نادية عصمت السادات

أعلن كريم طلعت السادات، وفاتها، في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. عمتي نادية عصمت السادات في ذمّة الله، وتشيع الجنازة غدا، من جامع السلام بمدينة نصر، بعد صلاة الظهر، نسألكم الدعاء».

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