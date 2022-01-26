محور جيهان السادات يشمل 4 طرق محيطة بطول 8 كيلومترات

أكدت محافظة القاهرة أن محور جيهان السادات، يربط بين منطقة وسط القاهرة والمحاور الرئيسية الطولية من صلاح سالم والاتوستراد وامتداد محور المشير طنطاوى، والطريق الدائرى والقاهرة الجديدة، وصولا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كما يساهم المحور في تقليل الكثافات المرورية على الطرق القائمة بمناطق مصر الجديدة وغرب مدينة نصر وكوبرى 6 أكتوبر.

وأوضحت المحافظة في تقرير لها، أن أعمال التطوير شملت إقامة 4 طرق محيطه بإجمالى أطوال 8.6 كيلو متر، وتأهيل كوبرى الفردوس القائم بشارع صلاح سالم، وإنشاء أسوار على واجهات المقابر والمنشآت الحكومية على جانبي مسار المحور تماثل التراث المعماري والحضارى للمنطقة.

وأشارت محافظة القاهرة إلى أن تكلفة المشروع 1.2 مليار جنيه، ويمتد من ميدان تاكي بشارع الفردوس حتى امتداد محور المشير طنطاوي، ويتضمن أعمال إنشائية 3 كبارى علوية جديدة متعددة الاتجاهات.

تطوير المناطق غير الآمنة

وأوضحت أن أحياء المحافظة تشهد طفرة كبيرة، حيث جارٍ تطبيق رؤية متكاملة لتطوير المناطق غير الآمنة، لتصبح العاصمة بدون عشوائيات وتوفير حياة أفضل ومساكن آمنة لسكان تلك المناطق، حيث تم تسكين أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، حتى الآن للقضاء على العشوائيات فى عدد من المشروعات منها الأسمرات 1 و2 و3، وأهالينا 1و2، والمحروسة 1 و 2، وروضة السيدة 1، و«معا».

استمرار خطة التطوير

وأوضحت المحافظة أن خطة التطوير سارية لاستعادة الوجه الحضارى والجمالي، وعدد المناطق المقترح تطويرها 35 منطقة، بإجمالي مساحة تقدر بنحو 657 فدانا، فضلا عن وجود مشروعات جار الانتهاء من تنفيذها وتأثيثها وتشمل أرض الخيالة، وأرض مصنع 18 الحربي «روضة العبور»، علاوة على وجود مشروعات جار البدء فى تنفيذها خلال العام المالى 2021- 2022، وتشمل مشروعات أرض العمدة، وأهالينا 3 و4، وشمال الحرفيين وذلك لتغيير حياة المواطنين للأفضل.