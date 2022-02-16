تشييع جثمان ابنة شقيق الرئيس الراحل «أنور السادات» من مدينة نصر

شُيعت جنازة الراحلة نادية عصمت السادات، ابنة شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، بطل الحرب والسلام، إلى مثواها الأخير، قبل قليل، وتمت مراسم دفن جثمان الراحلة إلى مثواها الأخير بمقابر العائلة، وسط حضور العشرات وأفراد العائلة.

وفاة ابنة شقيقه نادية عصمت السادات

وسادت حالة من الحزن بين المشيعين بعد إتمام مراسم الدفن، وحرص أحد الدعاة على الوقوف أمام القبر للدعاء لها بالثبات عند السؤال والرحمة والمغفرة، فيما خيم الحزن على أهالي قرية «ميت أبو الكوم»، في المنوفية، مسقط رأس عائلة السادات، بعد نشر عدد من أقارب الرئيس الراحل، خبر وفاة نادية عصمت السادات.

وكان كريم طلعت السادات، أعلن وفاتها، في بيان نشره أمس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. عمتي نادية عصمت السادات في ذمّة الله، وتشيع الجنازة غدا، من جامع السلام بمدينة نصر، بعد صلاة الظهر، نسألكم الدعاء».

من هي نادية عصمت السادات؟

جدير بالذكر، أنّ نادية عصمت السادات، هي ابنة شقيق الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وشقيقة النائب السابق محمد أنور السادات، والنائب الراحل طلعت السادات، والنائب عباس السادات، وعمة النائب سامح السادات، والنائب كريم طلعت السادات.

فيما نعاها النائب السابق زين السادات، أمس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، حيث دوّن: «البقاء لله تعالى: (يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي)، (والَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعون)، البقاء والدوام لله، توفيت إلى رحمة الله تعالى، شقيقتي نادية عصمت السادات، وتُشيع الجنازة اليوم الأربعاء، بعد صلاة الظهر، من مسجد السلام في مدينة نصر، اللهم أسكنها فسيح جناتك، وتقبل صالح أعمالها، رب اغفر لها وارحمها وأسكنها الفردوس».