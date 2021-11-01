بريد الوطن .. الأقنعة وسياسة الرئيس السادات

الدول الأجنبية التى استعمرت الدول الأفريقية والآسيوية لم تستعمرها لأجل أراضيها، بل لأجل ثرواتها، ثم حصلت الدول على حريتها بثورات التحرير التى قام بها الشرفاء الأحرار، وباركها أصحاب الألباب ثم عملت الدول الأجنبية كل ما فى وسعها حتى تكون الدول التى حصلت على الاستقلال تابعة، وبالتالى هناك الدول المهيمنة أو ما يطلق عليها العظمى وهناك الدول النامية أو دول العالم الثالث. مرَّت السنوات وظهرت أدوات ووسائل تكنولوجية وطوعتها الدول الأجنبية لمزيد من الإنتاج وتحقيق أهدافها، فى حين صدَّرتها إلى دول العالم الثالث فاستخدمها أولو الألباب فى النافع المفيد، مقابل فئة تستخدمها فى الاستهلاك غير المجدى، وهنا تكمن قيمة الاستخدام.

أكدت الأديان السماوية أن الاتحاد قوة وأن الفرقة ضعف، وعندما اتحدت الأمة العربية فى معارك أكتوبر ١٩٧٣م (رمضان ١٣٩٣هـ) كان النصر العظيم الذى أذهل العالم وتم تدريسه وما زال فى الأكاديميات العسكرية العالمية.

ومن منطلق القوة أبرمت مصر وهى منتصرة اتفاقية السلام مع إسرائيل برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، التى تعد «ماما» لإسرائيل ونتاج نصر أكتوبر/رمضان عادت سيناء التى احتلتها إسرائيل عام ١٩٦٧م.

قاطعت معظم الدول العربية الرئيس السادات، وشنت الهجوم عليه وعلى مصر، ولكن أكد التاريخ أنه كان السابق لعصره ولفكر أولئك، فها هى القضية الفلسطينية لم تحل، وها هى الجولان السورية ما زالت تحت الاحتلال الإسرائيلى.

إبراهيم خليل إبراهيم - عضو اتحاد كتاب مصر

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