حظك اليوم مولود برج الأسد الخميس 17-2-2022 مهنيا وعاطفيا

يتميز مولود برج الأسد بأنه طموح، ذكي، وبارع، كما أنه صاحب شخصية قوية، يكره الكسل والاسترخاء، نشيط، جذاب ، كما أنه من الأبراج النارية ومن أفضل شركائه في الأبراج مولود برج الدلو.

كما يتسم مولود برج الأسد بأنه يسعى للنجاح في عمله، وهو عاطفي داخل أسرته، ورومانسي مع شريك حياته، وهو أيضا شخص جذاب، يسعى لجذب المحطين به إليه، وهو أيضا كريم جدا وشديد السخاء.

مميزات برج الأسد

مولود برج الأسد يتسم بعدة صفات، منها أنه مخلص، صريح، واضح، اجتماعي من الدرجة الأولى، شديد الثقة بالآخرين، يرتبط بعلاقاته بشدة، رومانسي وعاطفي جدا في علاقته مع شريك حياته، حنون، يكره العلاقات القصيرة.

حظك اليوم مولود برج الأسد مهنيا وماليا

تنصحك خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، بتوخي الحذر اليوم لأنه وفق حظك اليوم القمر يتنافر مع كوكب المشترى وذلك بمنزل المال والمدخرات، مما قد يترتب عليه وقوع أحداث مفاجئة، لهذا يجب أن تقوم بتدبير أحوالك المالية والمهنية بمنتهى الحكمة وعدم التسرع.

حظك اليوم مولود برج الأسد عاطفيا واجتماعيا

تؤكد خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، أن الشمس وكوكب عطارد اليوم، في مواجهة برجك، وذلك وفق حظك اليوم، لهذا حاول أن تفكر اليوم بالأفكار الإيجابية، كما يجب أن تملأ روحك وعقلك بهذه الإيجابيات، من أجل زيادة روابطك مع الأصدقاء والأحباب، وبين أفراد أسرتك.

عيوب برج الأسد

من أبرز عيوب برج الأسد، أنه شخص مغرور، وعنيد، ومتسرع، يكره الانتظار، يسعى لتحقيق رغباته الخاصة حتى لو كان ذلك يمثل ضررا للآخرين، يرفض أن يناقشه أحد في قراراته، يسعى للانتقام من أي شخص يتعرض له بأذى، كما أنه لا يسامح بسهولة، كثيرا ما يفشل بسبب قراراته المتسرعة والعشوائية، ولأنه من الأبراج النارية، يصبح سريع الغضب، متقلب المزاج، من الصعب ارضائه، كثير الانفعال لأتفه الأمور، لا يقدر على الفصل بين حياته الشخصية والعملية.

مشاهير برج الأسد

ومن مشاهير برج الأسد، الفنان فريد شوقي، وهدى سلطان، وإبراهيم نصر، ومنة شلبي، والمطربة اللبنانية مايا نصري.