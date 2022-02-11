حظك اليوم برج الأسد الجمعة11-2-2022 مهنيا وعاطفيا: دافع عن حقوقك

يتسم برج الأسد أنه شخص قوي، قيادي بارع، طموح، يسعى لتحقيق هذا الطموح في نطاق عمله، كما أنه من الأبراج النارية، التي يتمتع أصحابها بالنشاط والحيوية، وأفضل شريك له هو مولود برج الدلو، بالإضافة إلى أنه شريك عاطفي ورمانسي مع الطرف الآخر، ويسعى إلى تحقيق الأجواء الرومانسية في حياته العاطفية، كما أنه شخص جذاب ويتمتع بقدرة كبيرة لجذب الآخرين، وهو شديد الكرم والسخاء، ويسعى لمساعدة المقربين منه سواء داخل العائلة أو في نطاق العمل، لهذا تجده محبوبًا بين أصدقائه.

عيوب برج الأسد

من أبرز عيوب برج الأسد، أنه يرفض تجاهله من المحطين به، كما أنه مغرور ونرجسي في علاقاته، كما أنه شخص متسرع، ويكره الانتظار، ويريد تنفيذ رغباته بشكل سريع، حتى لو كانت هذة الرغبات على حساب الآخرين، وهذا ما قد يعرضه للفشل أكثر من مرة، كما أنه لا ينسى من يسئ إليه، ويرفض التسامح ويسعى للانتقام.

مميزات برج الأسد

مولود برج الأسد له عدة مميزات، وهي أنه شخص شديد الإخلاص لشريك حياته، كما انه اجتماعي وصريح وحنون، وطيب، ويثق دائمًا في الآخرين، ولا يسامح من يخون ثقته، ويتمسك بعلاقاته بشدة، ويرفض التجارب الجديدة.

حظك اليوم مولود برج الأسد اجتماعيًا وعاطفيًا

وأكدت خبيرة الأبراج والفلك أن مولود برج الأسد، يتعرض إلى ضغوط اليوم، على الرغم من أن القمر يقع في منزل الأصدقاء، ما يدفعه لإظهار الإخلاص لمن حوله، بين الأصدقاء والعائلة، ما يزيد الشعور بقيمته، وتقديره من كل من حوله.

حظك اليوم مولود برج الأسد ماليًا ومهنيًا

تنصحك خبيرة عالم الفلك والأبراج عبير فؤاد، وفق حظك اليوم، بضرورة أن تكون جاهزًا لتحقيق أهدافك، التي تسعى إليها في نطاق عملك، كما يجب أن تكون حريصًا على حقوقك.

مشاهير برج الأسد

يضم برج الأسد الكثير من المشاهير، منهم الفنانة العالمية ساندرا بولوك، وجينيفر لوبيز والدوقة ميجان ميركل، ومن الفنانين العرب، الراحل سعيد صالح، والفنان الكبير أحمد عز، وأحمد صلاح السعدني، والمطرب رامي عياش، وتامر حسني.