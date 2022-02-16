العثور على جثمان شاب من جنسية عربية داخل شقته في أكتوبر

كشفت مباحث الجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة، تفاصيل العثور على جثمان شاب أردني الجنسية داخل شقة بالحي الأول في أكتوبر، أن الشاب توفي داخل منزله دون وجود شبهة جنائية.

وبينت التحريات التي أشرف عليها اللواء علاء فتحي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن الشاب عثر على جثمانه فوق السرير وكان في بداية تحلل ولا توجد به إصابات ظاهرية، وبجواره 2 كيس هيروين، وتم التقابل مع شريكه في الشقة، طالب جامعي، قرر بأنه كان في بلدته لقضاء إجازة نصف العام وحضر بناء على اتصال الجيران بانبعاث الرائحة الكريهة.

رائحة كريهة كشفت عن الجثة

وأفادت التحريات، التي أشرف عليها العميد عمرو البرعي رئيس القطاع والمقدم إسلام المهداوي رئيس المباحث، بأن شريك المتوفى قال إنه تركه منذ عدة أيام وذهب إلى زيارة أسرته في إحدى المحافظات وقضى هناك عدة أيام، حتى تلقى اتصالًا من جيرانه أخبروه بانبعاث رائحة كريهة من الشقةـ وعقب عودته اكتشف وفاة شريكه.

وقررت النيابة العامة، انتداب الطب الشرعي؛ لتشريح جثمان الشاب لبيان أسباب وفاته، وكلفت المباحث بإعداد تحرياتها في الواقعة.