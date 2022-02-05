التحفظ على جثمان شاب صدمته سيارة أثناء عبور الطريق في الإسماعيلية

قررت جهات التحقيق التحفظ على جثمان شاب في العشرينيات من العمر صدمته سيارة على طريق «الإسماعيلية - القاهرة» الصحراوي، في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وقالت المصادر، إنه تم نقل جثمان الشاب عبد الرحمن إبراهيم محمد، 27 سنة، إلى ثلاجة مستشفى التل الكبير المركزي، وانتظار مفتش الصحة لمعاينته.

مصرع الشاب قرب مدخل الإسماعيلية

وتلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة إخطارا من غرفة العمليات، يفيد اصطدام سيارة مجهولة بمواطن بطريق «القاهرة - الإسماعيلية» الصحراوي، أمام قرية المنايف.

وبحسب شهود العيان، فإن السيارة اصطدمت بالشاب خلال عبوره للطريق، ما تسبب في مصرعه في الحال قبل وصول سيارات الإسعاف.

مصرع شاب في حادث دراجة نارية بالإسماعيلية

ولقي شاب آخر في العشرينيات من العمر مصرعه، في انقلاب دراجة نارية تحمل لوحات رقم (1452) قرب طريق البلاجات، مساء أمس الجمعة.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من مأمور مركز شرطة الإسماعيلية العميد محمود العزازي، يفيد بمصرع أحمد محمد عبد القادر، 27 عاماً، مقيم بمنطقة الشيخ زايد التابعة لحي ثالث بالإسماعيلية على طريق قرية الحلوس.

ودفع الدكتور حسن درويش رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية بسيارة إسعاف لمكان الحادث، لنقل الجثمان إلى المجمع الطبي بالاسماعيلية، بعد معاينة الشرطة له، فيما تم إخطار النيابة العامة بانتداب مفتش الصحة لفحص الجثمان والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

طوارئ في الإسماعيلية وانتشار سيارات الكسح

وانتشرت فرق الطوارئ في مدينة الإسماعيلية وكل المراكز والمدن، بالتزامن مع تراكم المياه في بعض الشوارع لرفعها، ووجه اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بمتابعة البلاغات، والتحرك بشكل سريع لعمل سيولة مرورية في الشوارع.

وقال اللواء شريف بشارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم تفعيل غرفة عمليات المركز الإقليمي للسلامة والطوارئ داخل ديوان عام المحافظة، مشيرا إلى أنها تعمل على مدار 24 ساعة، لاستقبال أي بلاغات أو شكاوى ناتجة عن سوء الأحوال الجوية.

وأكد اللواء شريف بشارة أن فرق الطوارئ تتوجه على الفور لأي بلاغ داخل المراكز والمدن، لرفع المياه أو التعامل مع أي طارئ.