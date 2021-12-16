العثور على جثمان شاب بالإسماعيلية.. والطب الشرعي: «لا شبهة جنائية»

عثر أهالي مركز ومدينة القصاصين في محافظة الإسماعيلية على جثمان شاب في الثلاثينيات من العمر داخل منزله، مساء أمس الأربعاء. وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد إبلاغ الأهالي وجود رائحة غير طبيعية من أحد المنازل وشكوكهم في وجود جثة بالداخل.

انتقال رجال المباحث الجنائية لمكان الواقعة

وانتقل الرائد سيد عبدالعال، رئيس وحدة مباحث القصاصين، إلى مكان الواقعة فور تلقي البلاغ لفحص الجثمان والتأكد من وجود شبهة جنائية من عدمه.

وقالت المصادر إن الشاب كان يعيش في منزل عائلي خاص به وبأسرته إلا أنه تم العثور على جثمانه وبه بعض التغيرات التي أثارت شك رجال البحث الجنائي.

واستمع رجال البحث الجنائي لأقوال أسرته وزوجته وعدد من جيرانه لمعرفة علاقات المتوفى مع أصدقائه وغير أصدقائه.

نقل الجثمان إلى المشرحة

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسن درويش بسيارة إسعاف نقلت جثمان الشاب إلى مشرحة مستشفى القصاصين المركزي، فيما حررت الشرطة المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان وكتابة تقرير الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، والتي جاءت بهبوط حاد في الدورة الدموية.

العثور على جثمان مهندس متوفى في منزله

وكان قد عثر أهالي شارع 8 في منطقة القديمة على جثمان مهندس متوفى داخل شقته، صباح أمس الأربعاء.

وانتقل ضباط وحدة مباحث قسم أول الإسماعيلية إلى مكان البلاغ لفحصه وتبين عدم وجود أي شبهة جنائية في الواقعة ووفاته وفاة طبيعية.

وقال أحد شهود العيان إنه يعمل مع المتوفى وفور وصوله صباح أمس الأربعاء لتوصيله إلى مقر عمله فوجئ أنه لايرد على الهاتف المحمول ولا يستجب لجرس شقته الأمر الذي أثار فضوله واتصل بشرطة النجدة؛ إلا أنه تم العثور عليه متوفى داخل شقته.