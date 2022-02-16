مزايا قانون الشهر العقاري الجديدة.. تقديم الطلب إلكترونيا وإنهاء التسجيل في 37 يوما

يعد قانون الشهر العقاري من التشريعات المهمة، التي سعى البرلمان إلى تعديلها، بهدف التخفيف على المواطنين، والحفاظ على الثروة العقارية المصرية، إذ وافق مجلس النواب، قبل أيام، على التعديلات الجديدة المقدمة من الحكومة على القانون، التي تمنح العديد من المزايا للمواطن.

مزايا تعديلات قانون الشهر العقاري

يستعرض «الوطن» مزايا تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، التي أقرها مجلس النواب، خلال جلسته العامة التي عقدت الأسبوع الماضي، إذ تقدم العديد من التسهيلات للمواطنين لتسجيل العقارات.

تسجيل العقار في مدة لا تزيد عن 37 يوما

قال النائب علي بدر، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن تعديلات قانون الشهر العقاري الجديدة، نصت على تحديد مدة لا تزيد عن شهرين، لإنهاء تسجيل العقار، إذ حدد القانون 30 يوم، لتقديم المستندات المطلوبة للتسجيل، و37 يوما مدة إنهاء التسجيل، بعد أن كانت مدة التسجيل قد تصل إلى سنتين أو 3 سنوات، ما يعد اختصارا لوقت المواطن، وحفاظا على الثروة العقارية.

طلب تسجيل العقار إلكترونيا

أكد أمين سر تشريعية النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تعديلات قانون الشهر العقاري، تضمنت إتاحة تقديم طلب تسجيل العقار إلكترونيا، ما يخفف الزحام على مكاتب الشهر العقاري، وأيضا يسهل على المواطن تسجيل العقار، ومتابعة عملية التسجيل، في ظل استراتيجية التحول الرقمي التي تعمل الدولة على تنفيذها.

رسوم فحص طلب التسجيل

أوضح النائب علي بدر، أن تعديلات قانون الشهر العقاري، تضمنت تسجيل العقارات في مدة أقصاها 37 يوما، لاستلام وثيقة التسجيل وتقديم الاعتراض، كما تم تحديد رسم قدره 500 جنيه لفحص الطلب، مع الإبقاء على الرسوم المقطوعة للتسجيل كما هي، لتخفيف الأعباء على المواطنين.

شرائح الضريبة العقارية

يذكر أن مجلس النواب، قد وافق على شرائح الضريبة العقارية الجديدة الخاصة بتسجيل العقارات، إذ جاءت الشرائح المقدرة لتسجيل العقارات، كالتالي:

ـ إذا كانت قيمة العقار 250 ألف جنيه، يتم تحصيل مبلغ 1500 جنيه رسوم، لتسجيل العقار.

ـ إذا كانت قيمة العقار أكثر من 250 ألف جنيه، حتى 500 ألف جنيه، يتم تحصيل مبلغ 2000 جنيه رسوم تسجيل العقار.

ـ إذا كانت قيمة العقار أكثر من 500 ألف جنيه، حتى مليون جنيه، يتم تحصيل مبلغ 3000 جنيه رسوم لتسجيل العقار.

ـ إذا كانت قيمة العقار أكثر من مليون جنيه، يتم تحصيل مبلغ 4000 جنيه رسوم لتسجيل العقار.