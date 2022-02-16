فيديو لحظة حرق عربة مشروبات لشاب في تبوك يثير الذعر بالسعودية

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، اليوم الأربعاء، مقطع فيديو يُظهر حرق عربة لبيع الطعام اسمها «ترك فود» من قبل مجهولين، كان يعمل عليها شاب وأخوته في مدينة تبوك.

مجهول يعتدي على عربة طعام في مدينة تبوك

ووفقا لما ذكرته صحيفة «سبق» السعودية، فإن شاب يعمل مع أشقائه على عربة «ترك فود»، ويقدمون المشروبات الساخنة والباردة، تعرضوا للاعتداء من أحد المجهولين، لافتة إلى أن هذا الشاب حاصل على رخصة من البلدية ويعمل في موقع العربة بعقد رسمي من أمانة مدينة تبوك.

وقدم الشاب مع أشقائه، اليوم بلاغًا، لدى شرطة تبوك، مطالبًا بالقبض على الشخص المعتدي عليهم، وبدأت شرطة منطقة تبوك فورًا بإجراءات البحث والتحري للقبض على الجاني.

الشاب المعتدى عليه: نثق في الله أولًا

ومن جانبه، قال الشاب صاحب العربة: «أحمد الله على كل شيء، وأنا على ثقة بالله أولاً، ثم في رجال الشرطة، والجاني سيقع في قبضتهم قريبًا»، مضيفًا أنه ليس لديه أعداء، مرجحًا أن الحسد قد يكون هو السبب وراء هذا الحادث.

حوادث مشابهة في السعودية

في سياق منفصل، رواد موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو أثار الذعر، يوم الأربعاء الماضي، يُظهر مهاجمة أحد المقيمين الأفارقة في مدينة جدة للمواطنين والسيارات، بقطعة حديدية، وهو في حالة غير طبيعية، وأعلنت وزارة الداخلية السعودية، على حسابها عبر موقع «سناب شات»، أن قوات الشرطة بمدينة جدة ألقت القبض عليه وهو مقيم تشادي الجنسية، لافتة إلى أنها تلقت بلاغات عدة ضده بتكسير زجاج عدد من السيارات.