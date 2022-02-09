تفاصيل تهديد إفريقي للمواطنين بقطعة حديدية في السعودية (فيديو)

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي على موقع «تويتر» مقطع فيديو أثار الذعر بالسعودية، يظهر مهاجمة أحد المقيمين الأفارقة في مدينة جدة للمواطنين والسيارات، بقطعة حديدية، وهو في حالة غير طبيعية.

القبض على مقيم بالسعودية هدد المواطنين

وأعلنت وزارة الداخلية في السعودية، على حسابها عبر موقع «السناب شات»، أن قوات الأمن بمدينة جدة ألقت القبض على مقيم تشادي الجنسية ظهر في مقطع فيديو يهدد المواطنين بقطعة حديدية.

"شرطة جدة" تقبض على مقيم من الجنسية التشادية هدد المارة بقطعة حديدية؛ وتبين من الاستدلالات الأولية أنه بحالة غير طبيعية. pic.twitter.com/e94y1JCpCI — هاشتاق السعودية (@HashKSA) February 8, 2022

إحالة الإفريقي إلى النيابة العامة

وقال المتحدث الرسمي لشرطة مدينة مكة، إن قوات الأمن بمدينة جدة ضبطت مقيما إفريقيا من تشادي الجنسية، ظهر في مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يهاجم المواطنين بقطعة حديدية، مضيفا أن الشرطة تلقت بلاغات عدة ضده لتكسيره زجاج عدد من السيارات.

ووفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية، أظهرت الإجراءات الاستدلالية الأولية أن المقيم بحالة غير طبيعية، كما جرى إيقافه واتخذت الشرطة بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة للتحقيق معه.

حوادث مشابهة لتهديد وتخويف المواطنين بالسعودية

وكانت الشرطة السعودية في الرياض، أعلنت في نهاية الشهر الماضي، القبض على شخص بحالة غير طبيعية ظهر في مقطع فيديو عبر موقع التواصل الإجتماعى «تويتر»، مدعيا النبوة، وهدد المواطنين بسلاح أبيض.

كما قال المتحدث الإعلامي لشرطة مدينة الرياض، إن الجهات الأمنية المختصة ألقت القبض على المتورط واتضح أنه مواطن سعودي، حيث صدم عدداً من السيارات في أحد الطرق العامة، وهدد المارة بسلاح أبيض كان بحوزته، مضيفا أن إجراءات الاستدلال أظهرت أنه في حالة غير طبيعية، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات القانونية.

ويذكر أن عددا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، تداولوا مقطعا مصورا يظهر فيه شخص يدّعي النبوة، وذلك الأمر أثار تفاعلا كبيرا.