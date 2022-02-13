وزير الشؤون الدينية بالجزائر: السعودية تبذل وتقدم الخير للعالم

التقى وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، بمقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، وزير الشؤون الدينية والأوقاف بجمهورية الجزائر يوسف بلمهدي، وذلك على هامش زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية، للمشاركة في أعمال المؤتمر الـ32 للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

استعراض التعاون الثنائي بين الوزارتين

وفي مستهل اللقاء نوه الوزير الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والتعاون في مختلف المجالات التي تخدم البلدين، كما استعرض التعاون الثنائي بين الوزارتين في مجالات العمل الإسلامي ونشر الوسطية والاعتدال.

من جانبه، نوه وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري بالجهود التي تقدمها المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين في خدمة الإسلام والمسلمين والعناية الفائقة بضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين، منوها بالمواقف التاريخية للمملكة تجاه الجزائر، ودعمها ومساندتها في مختلف المجالات، مضيفا مواقف للمملكة تذكر فتشكر مع مختلف الدول التي تحتاج المساعدة والمساندة والجزائر هي من أوائل الدول التي كان لدعم المملكة.

الاعتداء على المملكة اعتداء على كل بلد إسلامي

وقال الوزير بلمهدي، إن ما تشهده المملكة من نقلة وتطور كبير في مختلف المجالات هو بلا شك بفضل الله ثم بفضل هو، نتيجة للإحسان الذي تبذله للمملكة والخير الذي تقدمه للعالم، فالسعودية هي الدولة التي تبذل وتقدم الخير للعالم، انطلاقا من ريادتها للعالم الإسلامي والعربي.

وأكد أن الجزائر تقف مع المملكة وتؤيد مواقفها، وتستنكر دائما الاعتداءات المتكررة من المليشيات الحوثية المدعومة من إيران، فالاعتداء على المملكة هو اعتداء على كل البلاد الإسلامية، لأنها قبلة المسلمين ومهوى أفئدتهم، وفيها قبر الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأشاد بالجهود التي يبذلها ولي العهد في إحداث نقلة كبيرة وتطور رائع للمملكة، وللعالم بنظرته الثاقبة، وحرصه على نشر منهج الوسطية والاعتدال والتصدي لخطابات الغلو والكراهية وتصدير ثقافة التسامح، وإطلاق مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء، مؤكدا حرص الحكومة الجزائرية على تعميق التعاون البناء والمثمر مع المملكة في مختلف المجالات التي تخدم البلدين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء قدم وزير الشؤون الإسلامية السعودي للوزير الجزائري مصحفا فاخرا من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، والتقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة.