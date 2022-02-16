النائبة ضحي عاصي: تعليق لافتة باسم والدي يرسخ فكرة توجهات الدولة

ثمنت الكاتبة والنائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، جهود الدولة ووزارة الثقافة في العمل على الاحتفاء بمبدعيها ورموزها بمختلف المجالات الإبداعية والفكرية، معربة عن سعادتها بوضع لافتة «عاش هنا» من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، والتى تأتي برعاية مجلس الوزراء على منزل والدها الشيخ مصطفى عاصي بالمنصورة.

وأضافت الكاتبة في تصريح لـ«الوطن» أن مبادرة «عاش هنا» بدأت تتنقل للمحافظات بعد أن كانت في القاهرة، وأنها أصرت على تعليق اللافتة في المنصورة بمحافظة الدقهلية، بالبيت الذي عاش فيه والدها أغلب حياته، وذلك لإعطاء المحافظات مساحة أيضًا من الاهتمام اللائق.

وتابعت:«كنت سعيدة بتعليق لافتة الكاتب الراحل أحمد خالد توفيق في طنطا، وهي رسالة لأبناء الأقاليم في العموم، وأن الشخص من الممكن أن يتواجد في أي مكان في القُطر المصري، ومع ذلك يستطيع التأثير ليس على فقط مستوى حيزه الجغرافي، بل يمتد تأثيره ليس على مستوى مصر فقط، ولكن على مستوى الوطن العربي كله وهي رسالة مهمة جدا».

احترام النماذج التي تدعو إلى الدين المستنير

وأكدت أن هناك شقا آخر فيما يخص اللافتة كونها باسم والدها مصطفى عاصي تحديدا، وهو أن والدها تعرض لعملية إقصاء شديدة جدا خلال الفترة التي حدث فيها سيطرة وهيمنة جماعة الإسلام السياسي على المشهد العام، قائلة: «معنى أن تعلق لافتة عاش هنا باسم الشيخ المستنير مصطفى عاصي، فهذا يرسخ لفكرة توجهات الدولة التي ترى وتقدر مجهودات المفكرين والمبدعين الذين قاموا هذا التيار في سنوات صعوده وقوته، ولم يخافوا أو تخاذلوا، وفي الوقت نفسه هي رسالة تؤكد أن الدولة تحترم النماذج التي تدعو إلى الدين المستنير»

وأدرج الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، برئاسة المهندس محمد أبوسعدة، مساء أمس، اسم الشيخ مصطفى عاصي مؤسس حزب التجمع، ووالد النائبة ضحى عاصي، ضمن مشروع وزارة الثقافة «عاش هنا» لتخليد ذكرى أعلام السياسة والثقافة والفن بالأماكن التي عاشوا بها.

ويفعل هذا المشروع بوضع لافتة على المبنى توضح اسم الشخصية التي سكنت بالمبنى، ونبذة مختصرة عن أهم أعماله وتاريخه محملة على «QR كود»، والذي يمكن استخدامه عن طريق الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية المتطورة، مما يساعد على نشر الوعي والمعرفة بتاريخ الشخصيات والمباني المهمة على مستوى الجمهورية.

من هو مصطفى عاصي؟

الراحل الشيخ مصطفي عاصي كان عالم دين مستنير، وهو أحد رموز التيار اليساري المصري، وأحد مؤسسي «حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي»، ولد في 1931، التحق بالأزهر الشريف وتعلم بالأزهر حتى تخرج وحصل على العالمية من كلية الشريعة في عام 1963، ثم حصل على دبلوم في الشريعة من كلية الشريعة في عام 1969.

عمل ضد أفكار الإسلام السياسي، والتأكيد أن الإسلام هو دين مستنير ولا يقبل فكرة الولاية أوالخلافة، وانخرط في العمل السياسى مبكرا، فشغل عدة مناصب في الاتحاد الاشتراكى، وعارض التطبيع، واعتقل ضمن عدد كبير من المفكرين في سبتمبر 1981 بسجن لمان طرة، وتوفي في 4 نوفمبر 2011.