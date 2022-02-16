«نيكولا» روبوت على شكل طفل يقلد البشر في 6 حركات مخيفة «فيديو»

طور فريق من الباحثين اليابانيين روبوت مخيفا عبارة عن طفل يتشابه مع الإنسان العادي في 6 أشياء أو يعبر عن 6 مشاعر تتشابه تماما مع الإنسان؛ لتؤكد اليابان من جديد قدرتها على تطوير الروبوتات النابضة بالحياة، التي باتت أكثر شيوعا في العالم خلال الفترة الأخيرة.

وتحولت الروبوتات في اليابان بصفة عامة إلى جزء من مكونات الحياة، وأصبحت تستخدم على نطاق واسع في مختلف مجالات الحياة بهذه الدولة التي تعد من قلاع الصناعة والتكنولوجيا في العالم.

الروبوت الطفل يمتلك عضلات متحركة في الوجه

وذكرت قناة «روسيا اليوم»، نقلا عن صحيفة «ديلي ميل»، أن الروبوت الجديد الذي يأخذ هيئة طفل يمتلك عضلات متحركة في وجهه تسمح له بنقل 6 مشاعر، وهي: الخوف والسعادة والمفاجأة والحزن والاشمئزار والتعبير عن الغضب، إلا أن الروبوت لا يزال مجرد رأس حتى الآن بلا جسد، ويخطط الباحثون اليابانيون الذين طوروه لأن يتم تطويره أكثر ليصبح صالحا للعديد من الاستخدامات في أقرب وقت ممكن.

استخدام الروبوتات المشابهة للبشر

وفي هذا السياق، قال قائد فريق البحث الياباني واتارو ساتو، إن الروبوتات النابضة بالحياة التي تتشابه مع البشر في كثير من الأمور تكون مفيدة في العديد من المواقف مستقبلا، كونها تكون قادرة على تبادل المشاعر مع البشر.

وأضاف أن توافر ميزة التواصل العاطفي مع البشر، تكتسب أهمية لإمكانية استخدامها في رعاية كبار السن، وأيضا دعم رفاهية الإنسان في أمور عدة.

مكونات الروبوت الطفل نيكولا

وتمكن الباحثون من تصميم وجه الروبوت نيكولا على شكل طفل، ويتضمن 29 مشغلا هوائيا، وهذه المشغلات تستطيع التحكم في حركة عضلات الوجه الاصطناعية، كما تم إضافة 6 محركات له، حتى تتمكن من التحكم في حركات مقلة العين وحركات الرأس كذلك.