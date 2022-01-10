«روبوت آلي» يرحب بالسيسي في افتتاح منتدى شباب العالم: أتشرف بوجودي هنا

رحب «روبوت آلي»، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال حضوره الجلسة الافتتاحية للنسخة الرابعة من منتدى شباب العالم.

روبوت آلي يرحب بالسيسي

وقال الروبوت: «أتشرف بوجودي اليوم بالإنابة عن أصدقائي الروبوت، الذين سيعملون في جميع الأرجاء خلال فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة تحت رعاية سيادتكم، وأحب أن أطمئن سيادتكم بأنّ إدارة المنتدى حرصت على اتخاذ الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة للوقاية من فيروس كورونا».

انطلاق فعاليات منتدى شباب العالم

وانطلقت فعاليات منتدى شباب العالم، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، في مدينة السلام شرم الشيخ، وتستمر الفعاليات حتى 13 يناير الحالي، حيث يهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، فضلا عن مناقشة العديد من القضايا التي تعكس ملامح الواقع بعد جائحة فيروس كورونا.

منصة افتراضية لمنتدى شباب العالم

وأعلنت إدارة المنتدى في وقت سابق، إطلاق منصة افتراضية تفاعلية للمشاركة في فعاليات منتدى شباب العالم 2022 عن بُعد، لإتاحة الفرصة لمشاركة من لم يتمكن من الحضور، والمشاركة في ورش العمل الخاصة بالمنتدى، بما يساعد على خلق مناخ تفاعلي بين المشاركين، كما تتضمن المنصة معلومات عن المنتدى وأجندة الأحداث والمتحدثين.