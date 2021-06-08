يحول الإنسان لقرد ويجعله روبوت.. «فطوم» يستعرض أشهر شائعات كورونا

علق الدكتور علي فطوم، عضو فريق تطوير لقاح ضد كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية، على الشائعات المنتشرة حول اللقاحات التي اعتمدتها منظمة الصحة العالمية لمواجهة وباء كورونا، التي من بينها ما صرح بها عالم فيروسات فرنسي مؤخرا، حين أكد أن كل من تم تطعيمه بتلك اللقاحات سيموت خلال عامين، قائلا: «الأعمار بيد الله»، كاشفا أنه منذ أن عرفت البشرية وباء كورونا المستجد وأطلقت الكثير من الشائعات حول هذا الوباء، وبعد ذلك حول اللقاحات المضادة له.

وأضاف «فطوم»، خلال لقاء عبر zoom، الإثنين، مع برنامج «حديث القاهرة»، المذاع على شاشة «القاهرة والناس»، أن تلك الشائعات الخاصة بهذا الوباء متواجدة بكل الدول، وليست مرتبطة بأي حضارة أو دين أو شعب، مشيرا إلى أن هناك شائعة غريبة كانت قد انتشرت في الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل بعض القساوسة، حين أدعوا أن لقاحات كورونا مؤامرة من رجل الأعمال الأمريكي بيل جيتس، حتى يضع شريحة في كتف الإنسان تجعله يطّلع على كل معلوماته.

وأوضح عضو فريق تطوير لقاح ضد كورونا بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هذه الشائعة لم تتوقف عند هذا الحد، بل ادعوا أيضا أن هذه الشريحة ستحول البشر إلى قرود، قبل أن يؤدي هذا الوباء إلى نهاية العالم.

وأشار إلى أن هناك هجوم طال اللقاحات بعدد من الدول الأخرى، حينما خرج بعض رجال الدين، حينما ادعوا أن استخدام اللقاحات لمواجهة وباء كورونا، هو محاولة للخروج عن إرادة الله، مؤكدا أن نوعية هؤلاء الناس لديهم مشكلة حقيقة تتمثل في أنهم للمرة الأولى في حياتهم يتعاملون مع جائحة ووباء على المستوى العالمي.