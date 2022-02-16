فيلم «2 طلعت حرب» يمثل مصر في مهرجان الأقصر

بدأ منذ قليل المؤتمر الصحفي للدورة الحادية عشر من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، المقرر إقامتها بداية شهر مارس المقبل.

محمود حميدة ومحيي إسماعيل أبرز حضور المؤتمر الصحفي لمهرجان الأقصر

حصر المؤتمر الصحفي نخبة من الفنانين منهم محمود حميدة رئيس شرف مهرجان الأقصر، وحسين فهمي، والسيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان، والفنان محيي إسماعيل، والفنان صبري فواز، والمخرج مجدي أحمد علي.

ومن المقرر تكريم الفنان حسين فهمي، خلال هذه النسخة من المهرجان، عن مجمل أعماله وأفلامه التي كان لها دورًا فعالًا في الشأن الإفريقي.

وفي كلمة، قال الفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان، إن المهرجان أصبح له مكانة كبيرة وأهمية كبرى في القارة السمراء.

مخرج فيلم «2 طلعت حرب»: مهرجان الأقصر الأقرب لقلبي

وأعلن القائمون على مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، في دورته الحادية عشر، اختيار فيلم المخرج مجدي أحمد علي، «٢ طبعت حرب» لتمثيل مصر في المسابقة الرسمية للمهرجان.

ومن جهته، أعرب المخرج مجدي أحمد علي، خلال كلمته في مؤتمر المهرجان، عن فخره بمشاركة فيلمه في المهرجان، كونه من أقرب المهرجانات لقلبه، مشيرًا إلى ضرورة وجود اهتمام بمهرجان الأقصر، مشددًا على أن الجمهور يحزن بسحب الريادة الفنية في مصر، في حين أن الجميع لا يدعم مهرجانات المجتمع المدني.

أبطال فيلم 2 طلعت حرب

«2 طلعت حرب» بطولة عدد كبير من الفنانين وعلى رأسهم محمود قابيل، عبير صبري، سمير صبري، أحمد وفيق، سهر الصايغ، ياسمين الخطيب، منة فضالي، وأحمد مجدي، ميدو عادل وشريف دسوقي وهو من تأليف هنزادة فكري، وإخراج مجدي أحمد علي، وتدور أحداثه حول حكايات مختلفة داخل إحدى عمارات وسط البلد مع اختلاف الفترات الزمنية.