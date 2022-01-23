5 معلومات عن مشروع «فاكتوري» التابع لـ مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

قررت إدارة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية إطلاق مشروع فني جديد في الدورة الحادية عشرة وهو مشروع «فاكتوري» وهدفه الأساسي دعم المخرجات من إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

«الوطن» ترصد 5 معلومات عن المشروع الجديد

- دعم صانعات الأفلام السينمائية في المنطقة، والتحديات في إخراج الأفلام الطويلة وبالأخص التسجيلية التي تواجه المخرجات الشابات، وخاصة في فيلمهم الأول أو الثاني.

مهرجان «الأقصر للسينما الإفريقية» يقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022

- يقوم المهرجان بدعم من 7 إلى 9 مشروعات من الأفلام الطويلة، وكذلك التطوير والتدريب والدعم النفسي والمعنوي لهؤلاء المخرجات الشابات من خلال الاستعانة بخبراء من أوروبا وأمريكا.

- الاستفادة من خبرات مخرجين ومخرجات كبيرات يشاركن بالمشروع لتعزيز الإحساس بالأمان والثقة في النفس من خلال الورش المعدة خصيصا لهذا الغرض.

- المخرجة عزة الحسيني مدير مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية ومؤسسة المشروع، قالت إن المهرجان خلال الدورة الجديدة سوف يستضيف خمسة من المخرجات الرائدات في السينما التسجيلية ليقدموا مناقشات.

عزة الحسيني: نستضيف 5 مخرجات رائدات في السينما التسجيلية

- اختيار مديرة المشروع المخرجة كوثر يونس وهي مخرجة مصرية درست الإخراج السينمائي في المعهد العالي للسينما في القاهرة، وحظى فيلمها الأبرز «هديّة من الماضي» بإشادة واسعة من النّقّاد في مختلف المهرجانات السينمائية المحلّية والدوليّة.

مهرجان «الأقصر للسينما الأفريقية» يقام في الفترة من 4 إلى 10 مارس 2022 واختار مجلس إدارته دولة أوغندا لتكون ضيف شرف الدورة 11، والمهرجان تقيمه وتنظمه مؤسسة شباب الفنانين بدعم من وزارات السياحة والآثار والثقافة والشباب والرياضة والخارجية المصرية، وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية وبرعاية البنك الأهلي المصري.