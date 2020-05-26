عبير صبري: شقة "2 طلعت حرب" ترمز لمصر

نفت الفنانة عبير صبري ما تردد أخيراً بشأن أن أحداث فيلمها الجديد "2 طلعت حرب" مُصورة بالكامل داخل إحدى الشقق السكنية بمنطقة وسط البلد.

وقالت صبري، لـ "الوطن"، إن هذه الشقة ترمز لمصر، بحسب الأحداث، مضيفة: هناك مشاهد جرى تصويرها خارجها، وقد أوشكت على الانتهاء من تصويره، حيث يتبقى لي يوماً واحداً لأنتهي من تصوير دوري الذي يدور في حقبة التسعينيات، مع العلم أن الفيلم يتعرض لأجيال من فترة الخمسينات إلى ثورة 25 يناير.

ويشارك في بطولة الفيلم محمود قابيل، أحمد وفيق، دلال عبدالعزيز، سمير صبري وكوكبة من النجوم، من إخراج مجدي أحمد علي.