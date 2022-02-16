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حبس الإعلامي توفيق عكاشة 3 أشهر بسبب 180 ألف جنيه متجمد نفقة طليقته

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بسمة عبدالستار
06:10 م | الأربعاء 16 فبراير 2022
توفيق عكاشة

توفيق عكاشة

قضت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأربعاء، «حضوريا»، بتأييد حبس الإعلامى توفيق عكاشة 3 أشهر، عن الدعوى المقامة ضده عن متجمد نفقة قدرها 180 ألف جنيه.

كانت محكمة الجنح أصدرت حكما غيابيا في الدعوى التي تحمل رقم 15673 جنح مدينة نصر لسنة 2021، بمعاقبة توفيق عكاشة بالحبس 3 أشهر في دعوى «الدفع لا الحبس» المقامة ضده من طليقته عن متجمد نفقة قدرها 180ألف جنيه.

يشار إلى أنه ألقي القبض على عكاشة، في وقت سابق بمطار القاهرة، وجرت إحالته إلى جهات التحقيق التي قررت إخلاء سبيله بعد تقديم معارضة على الأحكام الصادرة ضده.

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بقلم بسمة عبدالستار