عاجل.. 15 مصابا في تصادم ميكروباص ونقل على طريق «قنا - سفاجا»

أصيب 15 شخصاً في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، مساء اليوم الأربعاء، بمنطقة الكيلو 30 على طريق «قنا - سفاجا»، جنوب محافظة البحر الأحمر، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف تولت نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي، كما تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

نقل 15 مصاباً في حادث تصادم إلى مستشفى سفاجا المركزي

تلقى الدكتور محمد غريب، مدير مرفق إسعاف البحر الأحمر، إخطاراً بحدوث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل، على طريق «قنا - سفاجا»، على بعد 30 كيلومتراً من مدينة سفاجا، وأسفر الحادث عن إصابة 15 شخصاً، وتم الدفع بأكثر من 10سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سفاجا المركزي.

استدعاء أطباء مستشفى سفاجا ومتابعة تطورات الحادث

وأفاد مصدر طبي بالمستشفى بأن الإصابات تنوعت بين خطيرة ومتوسطة وخفيفة، وتم عمل الإسعافات الأولية للمصابين، ويجري عمل اللازم، مشيراً إلى أنه تم استدعاء الأطباء في الراحة، ويجري متابعة تطورات الحادث.