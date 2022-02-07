جمارك سفاجا تحبط محاولة تهريب 150 ألف ريال سعودي وطلقات رش

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة محمد شاذلي، مدير عام جمارك سفاجا، بالتنسيق مع مباحث الميناء من ضبط محاولتي تهرب جمركي لكمية من النقد الأجنبي وطلقات بنادق الرش بالمخالفة لقانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954، وقرار وزير الداخلية رقم 1300 لسنة 2019 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

سرية مشتركة مقدمة من إدارة الفحص بالأشعة

وأوضحت «الجمارك» في بيان صحفي، أنه بناء على إخبارية سرية مشتركة مقدمة من إدارة الفحص بالأشعة، برئاسة علي حامد مدير إدارة العمليات، وإدارة الحركة برئاسة طلعت إسماعيل مدير إدارة الحركة بالوردية الثانية، بالاشتباه في سائقي شاحنات قادمين من ميناء ضبا السعودي لميناء سفاجا.

تشكيل لجنة لتفتيش السيارتين

وأكدت مصلحة الجمارك المصرية التابعة لوزارة المالية، تشكيل لجنة لتفتيش السيارتين من عصام عبدالسلام، أحمد علي حسين بالفحص بالأشعة ومحمد فيصل، أحمد كمال، أحمد محمود مأموري الحركة، وأسامة هويدي مشرف الحركة بحضور مصطفى هاشم ، شحاته عبدالحميد بالتعريفة ومروان البارودي، وعبدالله حسن بالأمن الجمركي، وعبد المنصف عبدالعال، ومحمد إسماعيل بمكافحة التهرب الجمركي.

وكشفت الجمارك عن وجود 150 ألف ريال سعودي و3400 طلقة لبنادق الرش «ضغط هواء»، مخبأة بالكابينة وداخل جسم السيارتين.

وأشارت إلى أن الدكتور قدري هابيل، رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والمنطقة الجنوبية، اتخذ الإجراءات القانونية وحرر محضري ضبط جمركي، وحررها محمد عبدالنور بإدارة الشئون القانونية، في إطار تنفيذ لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، والمهندس وليد عبدالله رئيس قطاع الالتزام التجاري والدكتور سعد سالم رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا الالتزام التجاري، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية، وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.