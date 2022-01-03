رئيس مدينة سفاجا: سنواجه أي تلاعب في أسعار أسطوانات البوتاجاز بالقانون

كلّف اللواء ياسر شعبان رئيس مدينة سفاجا، إدارة الأزمات، بالتنسيق مع إدارة تموين سفاجا، مراقبة أسعار بيع وتداول أسطوانات البوتاجاز المنزلي، وذلك بعد قرار محافظ البحر الأحمر رقم 934 لسنة 2021 بتحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز.

رئيس مدينة سفاجا يتابع أسعار البوتاجاز

وتابع اللواء ياسر شعبان، رئيس مدينة سفاجا، اليوم الاثنين، أعمال إدارة الأزمات بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا، بتحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز المنزلي والتجاري بعد زيادة سعرها بقيمة خمسة جنيهات ليصبح سعر بيع الأسطوانة بالمستودع بمبلغ 70 جنيها بدلا من 65 جنيها، على أن يتم البيع أمام المنازل بمبلغ 75 جنيها بدلا من 70 جنيها.

وأشار رئيس مدينة سفاجا في بيان، اليوم الإثنين أنه تم تحريك أسعار أسطوانات البوتاجاز التجاري سعة 25 كجم بمبلغ عشرة جنيهات ليصبح سعر بيع الأسطوانة بالمستودع بمبلغ 140‪ جنيه بدلا من 130‪جنيه، وسعر بيع الأسطوانة أمام الأنشطة التجارية بمبلغ 150‪ جنيه بدلا من 140‪ جنيه.

على المواطنين التقدم بشكوى في حالة التلاعب بالأسعار

وأهابت الوحدة المحلية لمدينة سفاجا عبر صفحتها الرسمية المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية بالمدينة التقدم بشكوى رسمية لمكتب تموين سفاجا في حالة الشراء بأسعار مختلفه عن الأسعار المحددة والمقررة، مع تقديم البيانات اللازمة بالشكوى سواء كانت الشكوى خاصة بأحد المستودعات أو إحدى وسائل نقل وبيع الأسطوانات للمنازل أو المحال التجارية، حتي يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.