ما هو مقدم حجز مشروعات متوسطي الدخل «جنة ودار مصر وسكن مصر»؟

تصدرت مشروعات الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل، على مدار الساعات القليلة الماضية، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصا بعد إعلان وزارة السكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بدء حجز الوحدات السكنية لمتوسطي الدخل في مشروعات «جنة، سكن مصر، درا مصر»، والمتاح التقديم لها عبر الموقع الإلكتروني؛ إذ أنها جاهزة للاستلام الفوري عقب إعلان الفوز بالوحدة السكنية.

ويتساءل الكثير من المواطنين عن مقدم الحجز الخاص بكل مشروع على حدى، أملا في التقديم على حجز تلك المشروعات.

وترصد «الوطن»، في السطور التالية، أسعار مقدم حجز كلا من مشروعات إسكان متوسطي الدخل «سكن مصر، دار مصر، جنة»، التي تتمثل في الآتي:

مقدم حجز مشروعات إسكان متوسطي الدخل

وأوضحت وزارة الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أسعار مقدم حجز وحدات متوسطي الدخل، وجاءت كالتالي:

مقدم حجز مشروع جنة

أوضحت وزارة الإسكان الاجتماعي أن مقدم حجز مشروع جنة يصل إلى 80 ألف جنيه، كما أن الشقق التي تم الإعلان عنها في هذا الطرح جاءت في مدن «الشروق، القاهرة الجديدة، المنيا الجديدة، 6 أكتوبر، العبور».

مقدم حجز دار مصر

وأشارت وزارة الإسكان الاجتماعي إلى أن مقدم حجز الوحدات السكنية في مشروعات دار مصر تصل إلى 60 ألف جنيه، وجاءت الشقق التي تم الإعلان عنها في مدن «الشروق، حدائق أكتوبر، بدر، السادات، 15 مايو، العاشر من رمضان، برج العرب الجديدة».

مقدم حجز سكن مصر

وحددت وزارة الإسكان الاجتماعي، مقدم حجز مشروع سكن مصر ليصل إلى 40 ألف جنيه، والشقق التي تم الإعلان عنها جاءت في مدن «الشروق، القاهرة الجديدة، حدائق أكتوبر، المنيا الجديدة، بدر، أكتوبر الجديدة، العبور الجديدة، دمياط الجديدة، ناصر بغرب أسيوط».