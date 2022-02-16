أسامة منير: عملت علاقات عاطفية من سن 12 ومصطلح «فتى الأحلام» ده نقص

قال الإذاعي أسامة منير، إن من يفكر في فتى الأحلام يعاني من نقص، مضيفًا: «من وأنا عندي 12 سنة بعمل علاقات عاطفية إلى أن تزوجت، وفتى الأحلام يتغير من زمن لآخر، وفتى أحلام البنات في سن المراهقة بيكون من المطربين»، مشبهًا فتى الأحلام لدى الفتيات بالحب من طرف واحد، إذ أن الفتاة تبني جبلًا لشخص من مجرد رؤيته والكلام الجيد عنه.

النجوم تتقبل الإعجاب والنقد لأنه يتحول إلى سلعة معروضة

وأضاف «منير»، خلال حواره في برنامج «الستات»، على شاشة «النهار»، مع الإعلامية مفيدة شيحة، أن النجوم تتقبل الإعجاب والنقد لأنه يتحول إلى سلعة معروضة على «السوشيال ميديا» وكل شخص يقول رأيه، موضحًا أن مسألة «فتى الأحلام نسبية وبتفرق من شخص لآخر، وكل حد له مواصفات معينة، والست تعبر بها عن المناطق التي لديها نقص فيها».

المرأة مخلوق جميل وتهتم بالتفاصيل وبتبقي زي القمر

وتابع: «المرأة مخلوق جميل وتهتم بالتفاصيل وبتبقي زي القمر، ولا تلومون على الرجل أن ينظر لها بإعجاب، ولكن هذا ليس مبررًا للتحرش»، موضحًا أن الفتيات دائمًا ما ترى رجلًا وتعجب به، لكن الفرق الوحيد يكمن في الإفصاح وقول هذا الأمر أمام الجميع، معقبًا: «زمان الفتيات مكنوش يفصحوا، ولكن دلوقتي يقدروا يقولها جهرًا ويفصحوا عن إعجابه بأي شخص».

«محمد صلاح مش فتى أحلام البنات»

وواصل الإذاعي: «محمد صلاح مش فتى أحلام البنات، عشان طيب، وأحب أقول إن عادل أدهم كان فتى أحلام ستات كتير رغم أدوار الشر».