أسامة منير يعلق على صور أصالة مع زوجها على «إنستجرام»: المبالغة وحشة

وجه الإذاعي أسامة منير، رسالة إلى المطربة السورية أصالة، تعليقا على كثرة نشر صور تجمعها بزوجها فائق حسن على منصة تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، كما أنها تعبر على الملأ عن مشاعر الحب التي تكنها له.

هتستفيدي ايه لما تبيني مشاعرك

وقال «منير» خلال استضافته ببرنامج «كلام الناس»، الذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز على قناة mbc مصر: «من الرائع أن يعبر الإنسان عن مشاعره، لكن المبالغة في الأمور وحشة.. هتستفيدي ايه لما تبيني مشاعرك؟ هل بتكسبيه؟ ولا بتكسبي جمهورك؟ ولا بتطلعي طاقة جواكي؟ لو بتطلعي طاقة طلعيها بينك وبينه، ولو عاوزة تكسبيه مش ده اللي هيكسبه ومش محتاجة تبرأي نفسك قدام الناس، وكلام الناس لا بيقدم ولا بيأخر».

حوار شيق مع مقدمة البرنامج عن عيد الحب

وفي سياق آخر، أحرج أسامة منير مقدمة البرنامج، وسألها عن الهدية التي حصلت عليها بمناسبة عيد الحب، إلا أنها بدا عليها الخجل، وأجابت قائلة: «والله العظيم مجاليش حاجة، عشان عيد الحب بكرة مش عارفة لسه هيجي لي، ومش متوقعة حاجة، لكن الطبيعي المفروض البنت يجي لها حاجة، وممكن الراجل ميجيش له حاجة».

وردّ عليها الإذاعي، قائلا: «يعني المفروض الراجل يجيب كل حاجة وياخدها ويعشيها بره ويفسحها»، وقاطعته ياسمين عز: «طبعا، ويصرف عليها كتير أوي».

وسألها أسامة منير: «بياخد إيه قدام ده؟!»، وأجابته مقدمة البرنامج: «الابتسامة والكلام الحلو الطيب والمحبة الصادقة من القلب والكلام المعسول والغزل».

وقال أسامة منير: «لأ لأ .. مفيش غزل، إنتو مش بتغازلوا الراجل، الراجل هو اللي بيتغزل .. لو مجالكيش هدية هتقولي كلام حب؟!»، وردت عليه: «أبدا، هنكد وهقلب الدنيا».