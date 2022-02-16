رئيس الجالية المصرية بأوكرانيا: نحصر عدد الأعضاء وقدمنا طلبات إجلاء

قال علي فاروق رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، إن الجالية المصرية بخير، لافتًا إلى التعاون مع وزارتي الخارجية والهجرة والسفارة المصرية في «كييف» لحصر جميع أبناء الجالية، وإقامة غرف تواصل مع كل أبناء الجالية خاصة في المناطق الساخنة في أوكرانيا.

يأتي ذلك في وقت تحدثت وسائل إعلام غربية عديدة، والإدارة الأوكرانية عن إمكانية غزو روسيا لجارتها أوكرانيا، وإن كانت موسكو تنفي تلك المزاعم.

تفاصيل تقديم طلبات إجلاء المصريين من أوكرانيا خوفًا من التصعيد

وأضاف رئيس الجالية المصرية في أوكرانيا، في تصريح لـ«الوطن»، أنه جرى الاتفاق على طريقة لتسجيل أعضاء الجالية في أوكرانيا، ليكون هناك بيانات دقيقة وسرعة تواصل معهم في حال حدوث أي تصعيد.

وأوضح أنه حتى الآن لم يحدث أي تصعيد، فقط عملية شد وجذب بين روسيا وأوكرانيا، مضيفًا أنه جرى تقديم طلبات للجهات المختصة في مصر لإجلاء المصريين من المناطق الساخنة في أوكرانيا والمناطق القريبة من مناطق الصراع، وهذا في المرتبة الأولى من أولوياتهم.

وتوجد جالية مصرية في أوكرانيا تتضمن أعدادا كبيرة من الطلاب المصريين، الذين تقدموا بطلبات للدراسة «أونلاين» بدلًا من الذهاب للجامعات في حال نشوب أي صراع.

روسيا تعلن انسحابًا جزئيًا لقواتها.. والغرب يكذب

وأعلنت روسيا مؤخرًا انسحابًا جزئيًا لقواتها المرابطة على الحدود مع أوكرانيا، والتي تقول تقديرات غربية إنها تبلغ 150 ألف عسكري روسي، كأكبر حشد عسكري في أوروبا ربما منذ انتهاء الحرب الباردة.

ورغم تأكيد روسيا سحب جزء من قواتها، تؤكد الولايات المتحدة الأمريكية في المقابل أن ذلك لم يحدث، كما زعم حلف شمال الأطلنطي «ناتو» أن عدد القوات الروسية التي تحاصر أوكرانيا من 3 جهات يزيد.