روسيا: لا نية للتصعيد ضد أوكرانيا اليوم ولا بعد أسابيع

أعلن مندوب روسيا لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، اليوم الأربعاء، أنه لا نية للتصعيد ضد أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة، نافيا الشائعات المتداولة عبر وسائل الإعلام الغربية حول غزو روسيا لأوكرانيا اليوم.

لا نية للتصعيد الروسى ضد أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة

وأكد «تشيجوف» في تصريحات لقناة «ويليت» الألمانية، أن الهجوم على أوكرانيا لن يبدأ اليوم، ولا الأسابيع المقبلة، كما أنه لا يوجد نية للتصعيد خلال الشهر المقبل، مشددًا على أن جميع التصريحات حول الهجوم الروسي المحتمل على أوكرانيا لا أساس لها، بحسب موقع «روسيا اليوم».

وحذر «تشيجوف»، الجميع من الاتهامات الموجهة إلى روسيا، قائلا: «عندما تريدون أن توجهوا اتهامات إلى روسيا، فعليكم أن تقدموا أدلة أولا، وإلا فهذه الاتهامات كاذبة»، داعيا الدول الغربية للوقوف الصارم أمام القضايا الأمنية الحيوية التي تشير إليها موسكو، مضيفا إذا استمع الشركاء إلى مخاوف روسيا، فستجري عملية خفض التصعيد سريعا، حيث أن سيكون ذلك في مصلحة كل شعوب أوروبا والعالم.

استياء وزارة الخارجية الروسية بشأن ترويج موعد الغزو الروسي لأوكرانيا

وكتبت المتحدث باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من اليوم، على صفحتها الشخصية عبر منصة «تيليجرام»: «أطلب من وسائل التضليل الإعلامي الأمريكية والبريطانية، بلومبيرج ونيويورك تايمز و ذا صن وغيرها من الصحف الغربية، أن يعلنوا الجدول الزمني لغزو بلادنا لأوكرانيا خلال العام المقبل»، مضيفة في سخرية: «نود أن نخطط لإجازاتنا».

و في السياق ذاته، دعا نائب السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، «ديمتري بوليانسكي»، كافة الزعماء الغربيين إلى زيارة أطباء مختصين بمرض «البارانويا»، بسبب مخاوفهم وشكوكهم المتعلقة بحشد 100 ألف جندي روسي على حدود أوكرانيا، حسب ما ذكر موقع «مونت كارلو».