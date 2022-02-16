محمود الليثي يحيي حفلا بالكويت بمناسبة العيد الوطني

يستعد محمود الليثي، نجم الأغنية الشعبية، لإحياء حفل غنائي، في دولة الكويت، يوم 24 فبراير الجاري، وذلك في ضوء الاحتفالات بالعيد الوطني هناك.

وكشف محمود الليثي، عن بوستر الحفل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مُعلقًا عليها بقوله: «بمناسبة الأعياد الوطنية في دولة الكويت الشقيقة.. رح نتلاقى مع الجمهور الحبيب في مهرجان الكويت الأول بتاريخ 24/2.. إلى اللقاء حبايبي».

محمود الليثي يعود للسينما بفيلم جديد مع أحمد السبكي

وفي سياق متصل، يستعد محمود الليثي لخوض تجربة فنية جديدة، من خلال فيلم سينمائي جديدة من إنتاج أحمد السبكي، ومن المُفترض أنّ يجمعه بعدد من مُطربي الأغنية الشعبية مثل رضا البحراوي، وأحمد شيبة، وأمينة، وكذلك محمد أسامة صاحب أغنية «الغزالة رايقة»، التي حققت أكثر من 100 مليون مُشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

محمود الليثي عن محمد رمضان: «نجم النجوم بالنسبة لي»

يذكر أنّ محمود الليثي، قد حلّ ضيفًا على أحد البرامج التليفزيونية، وتحدث عن علاقته بالفنان محمد رمضان، قائلا: «والله العظيم والله العظيم والله العظيم نجم النجوم بالنسبة لي في حتة المصداقية في التمثيل وسيبك من كل الغنا وهو ناجح هنا وناجح هنا وأنا كمتفرج بصدقه»، مضيفًا: «بالنسبة لي قيمة فنية في التمثيل أنا أول واحد قولت له أنت هتبقى هوليودي، وقولت له هتروح أمريكا، وهفكرك وهو عنده كاريزما وعمي أحمد السبكي قالي عنده كاريزما عالمية».