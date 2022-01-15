محمود الليثي: أعود للسينما بفيلم مع مغني «الغزالة رايقة»

أكد الفنان محمود الليثي، أنه يحضر لأشياء كثيرة خلال الفترة المقبلة، أهمها ألبوم يوجد به الكثير من الأغاني المختلفة التي تليق بجمهور الليثي، خاصة الأطفال موضحًا أنه يكون في غاية سعادته عندما يردد الأطفال أغانيه أو يحرصون على التقاط الصور التذكارية عندما يلتقون به.

محمود الليثي والتمثيل

وأشار الليثي في تصريحات خاصة إلى «الوطن» أنه يحضر لفيلم جديد مع نجوم الأغنية الشعبية من إنتاج أحمد السبكي، ويوجد معه في الفيلم كل من رضا البحراوي وأمينة وأحمد شيبة ومحمد أسامة مطرب أغنية «الغزالة رايقة» وعبد الرحمن أحد نجوم التيك توك، مشيرًا إلى أن الفيلم يوجد به الكثير من الأغاني التي يغنيها منفردا أو مع عدد من المطربين.

وكان الفنان محمود الليثي أثار ضجة كبيرة خلال الأيام الماضية بعد انتشار شائعة تفيد بوفاته وبسؤاله عن الأمر فأعرب عن استيائه من حالة التنمر على السوشيال ميديا، بعد نشره فيديو يعلن فيه أنه بخير، وأن من توفي هو زوج شقيقته، مؤكدًا أنه تابع التعليقات التي انتشرت وقتها، وطالب بالجميع بالترحم على الراحل بدلًا من التنمر.

محمود الليثي يرد على منتقديه

ورد محمود الليثي في تصريحاته لـ«الوطن» على البعض الذي لنتقد ضحكته أثناء الفيديو، قائلًا إنه لم يكن يضحك في الفيديو ولكنه يستهين بالأشخاص الذين أطلقوا شائعة وفاته، مشيرًا إلى أن أكثر التعليقات التي جعلته يغضب هي «هو أنت اللي قاتل جوز أختك ولا إيه» ورد الليثي على هذا التصريح: «حاجات غريبة والناس مش بتعرف إمتى تهزر وإمتى متهزرش وبعدين أيه أنت إللي قاتل جوز أختك دي الراجل ميت على سريره، والله يرحمه نترحم عليه بدل ما نقول كلام مش حلو يجرح الناس ومنراعيش حرمة الموت».