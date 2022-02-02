محمود الليثي يدعم محمد صلاح أمام الكاميرون: «ربنا يوفق كابتن العالم» (فيديو)

حرص نجم الأغنية الشعبية محمود الليثي، على دعم المنتخب المصري، قبيل ساعات من المباراة التي ستجمعه بنظيره الكاميروني، غدًا الخميس، في نصف نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

محمود الليثي: يارب منتخب مصر بكرة يكسب الكاميرون

وقال محمود الليثي، في مقطع فيديو له مع «الوطن»: « يارب يارب منتخب مصر بكرة يكسب الكاميرون بحق جاه النبي يارب.. أتمنى يارب.. واجعلهم موفقين يارب.. إن شاء الله بإذن الله المنتخب يكسب».

الليثي: ربنا يوفق محمد صلاح كابتن العالم

وبعث محمود الليثي، رسالة إلى محمد صلاح نجم المنتخب المصري، قائلًا: «يارب يا كابتن العالم يا محمد يا صلاح ربنا يوفقك بكرة أمام الكاميرون.. يارب يارب.. أنت والمنتخب القومي».

محمد صلاح يرقص على أغنية سوق البنات لـ محمود الليثي

وكان محمد صلاح، قد ظهر في مقطع فيديو قصير، جرى تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، خلال اليومين الماضيين، يظهر فيه داخل أتوبيس المنتخب، وهو يرقص على أغنية «سوق البنات» للفنان محمود الليثي، خلال الاحتفال بالفوز على منتخب المغرب، بهدفين مقابل هدف، في ربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية.

محمود الليثي في فيلم سينمائي جديد

ويستعد محمود الليثي لخوض تجربة فنية جديدة، من خلال فيلمٍ سينمائي جديدة من إنتاج أحمد السبكي، ومن المُفترض أنّ يجمعه بعددٍ من مُطربي الأغنية الشعبية مثل رضا البحراوي، وأحمد شيبة، وأمينة، وكذلك محمد أسامة صاحب أغنية «الغزالة رايقة»، التي حققت أكثر من 100 مليون مُشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».