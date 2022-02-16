تعديل نظام العمل في السعودية: مقترح بإجازة 3 أيام خلال الأسبوع

تجري حاليا دراسة تعديل نظام العمل في السعودية، بحسب ما صرح اليوم وزير الموارد البشرية في المملكة، وجرى وضع خيارات عدة تجعل أيام العمل ما بين 4 أيام و3 أيام إجازة، أو 4 أيام ونصف عمل، في إطار الخطوات والإجراءات التي تقوم بها المملكة خلال الفترة الأخيرة لتنظيم العمل ومتطلباته واشتراطاته.

وتأتي مسألة التعديلات في نظام العمل في السعودية أيضا في إطار توطين الوظائف في المملكة، وأن يجد السعوديون وظائف ذات دخل جيد، ويكون بها المجال متاحا للتطور والنمو.

تعديل نظام العمل في السعودية لجذب الاستثمارات

وقال المهندس أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، إنه تجري دراسة تعديل نظام العمل في السعودية، مؤكدا أن الهدف من هذه التعديلات أن تصبح المملكة دولة جاذبة للاستثمارات، بحسب ما صرح خلال المؤتمر الصحفي الدوري الحكومي.

وأكد الوزير السعودي، عندما تحدث عن تعديل نظام العمل، أهمية أن تمتلك السعودية سوقا جاذبة للعمل، وأن يكون نظام العمل الجديد جاذبا للوظائف، ويخلق مزيدا من الوظائف خاصة للمواطنين السعوديين.

مقترحات تعديل نظام العمل في السعودية

وتحدث وزير الموارد البشرية السعودي عن مقترحات بشأن تعديل نظام العمل في السعودية، أولها أن يكون العمل 4 أيام فقط في الأسبوع، و3 أيام إجازة في المقابل.

أما المقترح الثاني فهو العمل 4 أيام ونصف خلال الأسبوع، مقابل يومين ونصف إجازة، وأكد مجددا أن الهدف من تلك التعديلات أن تتمكن السعودية من جذب الاستثمارات.

ومن جهة أخرى، أكد وزير الموارد البشرية في السعودية، أن السعوديين باتوا يعملون في مختلف المهن ذات العائد المادي الجيد، مشددا على أن مقولة أن المواطن السعودي لا يصلح لبعض الوظائف «أصبحت من الماضي».