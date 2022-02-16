مكافحة التستر التجاري في السعودية: السجن للمخالفين بعد انتهاء المهلة

انتهت اليوم المهلة الممنوحة لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري في السعودية، بحسب ما أعلن رسميا البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري في المملكة، لتبدأ عمليات البحث عن العقوبات التي ستوقع على المخالفين الذين تجاهلوا المهلة ولم يصححوا أوضاعهم، خاصة أن السلطات السعودية أكدت تطبيق عقوبات رادعة للمخالفين.

وأكد برنامج مكافحة التستر التجاري في السعودية، اليوم، أنه لن يكون هناك أي تمديد جديد للمهلة التي انتهت، وفق ما نقلت قناة «العربية».

العقوبات المفروضة على المخالفين في إطار مكافحة التستر التجاري في السعودية

وينص برنامح مكافحة التستر التجاري في السعودية، على أن المخالفين الذين لم يستفيدوا من مزايا الفترة التصحيحية، مهددون بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، وأيضا غرامة مالية بنحو 5 ملايين ريال سعودي، خاصة لدى المنشآت التي تبلغ إيراداتها مليوني ريال.

وكان برنامج مكافحة التستر التجاري في السعودية، وضع مجموعة من الخطوات أمام المخالفين أو خيارات التصحيح خلال المهلة التي انتهت بالفعل، وتشمل:

- الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي.

- تسجيل المنشأة باسم غير السعودي.

- استمرار السعودي في ممارسة النشاط بإدخال شريك جديد في المنشأة.

- تصرف السعودي في المنشأة.

- حصول غير السعودي على الإقامة المميزة.

- مغادرة غير السعودي المملكة.

جهود السعودية في مكافحة الفساد

وتقوم المملكة العربية السعودية خلال الفترة الماضية، بعديد من الإجراءات القانونية التي تهدف إلى ضبط كثير من الأوضاع التجارية، وأيضا اتخذت المملكة خطوات كبيرة في إطار محاربة الفساد ومكافحته.

وتهدف هذه الخطوات إلى جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، وتوفير بيئة يعمل فيها الجميع بحرية تامة، وفق متطلبات السوق.