الداخلية السعودية تضع شروطا جديدة لدخول المملكة والخروج منها

كشف عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية، عن اشتراطات جديدة لدخول السعودية، ومغادرتها تطبق بداية من الأسبوع المقبل، بناء على البيان الصادر من وزارة الداخلية السعودية، والذي أفاد بأنه بناءً على ما رفعته الجهات المختصة بشأن الإجراءات التي تتخذها المملكة في مواجهة فيروس كورونا والمستجدات بهذا الشأن، ولغرض المحافظة على الصحة العامة.

أهم شروط دخول السعودية ومغادرتها

وذكر «حنفي» في بيان له اليوم، أنّه بات يشترط لمغادرة المواطنين السعوديين إلى خارج المملكة أخذ الجرعة التنشيطية الثالثة من لقاح كورونا لمن أمضى 3 أشهر من تلقي الجرعة الثانية، مشيرًا إلى أنّه يستثنى من ذلك الفئات العمرية ممن هم أقل من 16 عاماً، وإلزام جميع القادمين إلى المملكة بمن في ذلك المواطنين، بغض النظر عن حالة تحصينهم، بتقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد، أو لفحص معتمد للمضادات السريعة لفيروس كورونا (COVID- 19 ANTIGEN TEST) خلال 48 ساعة من موعد المغادرة إلى المملكة أو الدخول إليها.

ويستثنى من الشرط السابق من هم أقل من 8 أعوام، مع مراعة أنظمة دول القدوم المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.

شرط دخول وخروج من تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا

وبحسب الشروط الجديد، يُسمح للمواطنين الذين تظهر نتيجة الفحص إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم للمملكة أو الدخول إليها بعد مضي المدد المذكورة دون الحاجة لإعادة الفحص وهي 7 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة، و10 أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن لم يستكمل تلقي جرعات اللقاح المعتمدة في المملكة.

العمل بالشروط الجديدة يبدأ من صباح الأربعاء المقل

وأشار نائب رئيس اتحاد المصريين في السعودية إلى أنّ ذلك سيعمل به أعتبارا من الساعة الواحدة صباح يوم الأربعاء 8 رجب 1443 الموافق 9 فبراير 2022.

وشدد على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تتخذها المملكة والمعتمدة من قبل وزارة الصحة السعودية، والمسارعة إلى استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمدة.