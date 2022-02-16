المشدد 5 سنوات لـ3 متهمين بسرقة سيدة بالإكراه في كفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبد الرؤوف شرف، وأمير جورجي المطيعي، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبوطالب، بمعاقبة ربة منزل حضورياً، ومتهمين آخرين غيابيا، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، لاتهامهم بسرقة سيدة بالإكراه.

وقررت المحكمة إلزام المتهمين بالمصاريف الجنائية، وإلزام المحكوم عليها الأولى بأن تؤدي للمدعين بالحق المدني مبلغ 5 آلاف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، كما ألزمتها المحكمة بالمصاريف ومبلغ 200 جنيه مقابل أتعاب المحاماة، وذلك في أحداث القضية رقم 3404 لسنة 2021 جنايات قسم شرطة ثاني كفر الشيخ، والمقيدة برقم 3697 لسنة 2021 كلي كفر الشيخ.

وأمر المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، في وقت سابق، بإحالة المتهمين كل من «بسمة أ. م.»، 33 سنة، ربة منزل، تقيم بمنطقة قسم ثاني كفر الشيخ، و«محمود أ. ع.»، و«محمد ر. أ. ع.»، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ، لأنهم في يوم 19 يونيو 2021، بدائرة قسم شرطة ثاني كفر الشيخ، سرقوا منقولات للمجني عليها «فايزة س. ر.».

المتهمون سرقوا المجني عليها بالإكراه في الطريق العام

وتبين من أوراق القضية أنهم سرقوا المجني عليها بطريق الإكراه الواقع عليها، بأن اعترض المتهمان الأولى والثاني طريقها، حال سيرها بالطريق العام، بأن تعديا عليها بالضرب، محدثين ما بها من إصابات موصوفة بالتقرير الطبي.

كما أوضحت أوراق القضية أن المتهمين بثوا الرعب في نفس المجني عليها، وشلوا مقاومتها، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على الهاتف المحمول والمبلغ المالي والمصوغات الذهبية خاصتها، ولاذوا بالفرار على متن دراجة نارية قيادة المتهم الثالث، وأثبتت تحريات المباحث صحة الواقعة.