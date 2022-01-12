السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالإتجار في الهيروين بكفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنيات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، رئيس الدائرة والمحكمة، وعضوية المستشارين أمير جورجي، ومحمد عبد الشافي، وبحضور المستشار احمد فطيم وكيل النائب العام وسكرتارية محمد أبو طالب ، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم وتغريمه 100 ألف جنيه، لاتجار في المخدرات وحيازة سلاح.

حيازة سلاح ناري

وصدر الحكم في أحداث القضية رقم 15221 جنايات مركز كفر الشيخ المقيدة برقم 3149 كلي كفر الشيخ، حيث تبين أن المتهم «عبد الحي.غ.م»، أحرز جوهر الهيروين بقصد الاتجار في المواد المخدرة للتربح، كما أحرز سلاحا ناريا غير مرخصا بالمخالفة للقانون.

وكشفت أوراق القضية أن المتهم جرى ضبطه وبحيازته سلاح ناري فرد خرطوش وعدة طلقات نارية، دون ترخيص، كما كشفت الأوراق عن اعتداء المتهم على ضابط شرطة أثناء القبض عليه بمكان تواجده وأشهر السلاح نحوه والقوة المرافقة له، كما اطلق عيارين ناريين صوب قوة الشرطة أثناء تأدية وظيفتهم، وذلك بالمخالفة للقانون، فضلا عن استخدامه العنف أثناء القبض عليه نفاذا لأمر جهات التحقيقات.

المتهم اعتدى على ضابط شرطة والقوة المرافقة

كما تبين أنه جرى القبض عليه وبتفتيشه تبين حيازته لكمية من جوهر الهيروين بجانب السلاح الناري والطلقات المضبوطين في الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة ضده، كما اكدت تحريات المباحث صحة الواقعة وقيام المتهم بالاعتداء على ضابط الشرطة والقوة المرافقة له، وأحاله المحامي العام لمحكمة الجنايات وقضت المحكمة بمعاقبته بالسجن المشدد 10 أعوام.