المشدد 3 سنوات لموظف اختلس 405 آلاف جنيه من مكتب بريد في كفر الشيخ

قضت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات كفر الشيخ، برئاسة المستشار شريف محمد قورة رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين مدحت عبدالرؤف شرف، وأمير جورجي المطيعي، وحضور المستشار يحيى سامي حجازي وكيل النائب العام، وسكرتارية محمد عبدالوهاب أبو طالب، بالسجن المشدد 3 سنوات على موظف عام، لاختلاسه مبلغ 405 آلاف و657 جنيها من مكتب بريد.

كما قضت المحكمة بتغريمه المبلغ، ورد 305 آلاف جنيه، وعزله من وظيفته لمدة عامين، مع إلزامه بدفع المصروفات الجنائية.

وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 8142 لسنة 2010 جنايات كفر الشيخ والمقيدة برقم 820 كلي كفر الشيخ، الخاص بالمتهم «أحمد. ع. س. م»، الموظف السابق بمكتب بريد قرية متبول بمحافظة كفر الشيخ، عن أنه اختلس المبلغ من مكان عمله، وكان مقرر إيداعه بخزينه المكتب التي يمتلك نسخة من المفتاح الخاص بها، لكنه احتفظ بالمبلغ لنفسه.

المتهم يعترف بارتكاب واقعة الاختلاس

كما أثبتت أوراق القضية أن النيابة العامة استمعت لشهادة الشهود الذين أكدوا ارتكاب المتهم للواقعة، فضلا عن اعترافه الثابت في أوراق القضية باختلاسه المبلغ وتعمده الإضرار بالمال العا.

وشهد أحد الشهود وهو موظف، أنه بفحص حسابات مكتب بريد قرية متبول التابع لمنطقة شرق كفر الشيخ، تبين قيام المتهم باختلاس 405 آلاف و657 جنيها و80 قرشا، المملوكة لجهة عمله، والمسلمة إليه بصفته الوظيفية وبصفته وكيلا لمكتب البريد، وذلك لإيداعهم خزينة المكتب، التي يحتفظ بنسخة من مفاتيحها دون غيره، فاحتفظ بالمبلغ لنفسه ولم يودعه الخزينة، ما أضر بجهة عمله.