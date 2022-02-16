«تنمية المشروعات»: دعم تمويلي للمواطنين لإنجاز مشروعاتهم الخاصة

قالت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، إن القطاع يستقبل كافة المواطنين الذين لديهم أفكار، ويسعون إلى إنجازها، بشرط عرض المشروع بكل جوانبه، وتقديم دراسات الجدوى الخاصة بهم، لمساعدتهم بالتمويل اللازم، ولإنجاز مشروعاتهم الجديدة.

دراسة المشروع

وأضافت «بدر الدين»، خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، والذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، والمذاع على فضائية «الحياة»، أنه ومع تقديم المواطن مشروعه إلى الجهاز، يقوم على الفور بدراستها، لاستبيان مدى أهميتها، وكيفية مساعدته لإنجاز فكرته التي يريدها، ثم يحصل على دعم تمويلي من الجهاز لإنجاز المشروع.

دعم تمويلي من الجهاز لإنجاز المشروع

وأوضحت أن الجهاز يساعد المواطنين الراغبين في إنشاء مشروعات خاصة بهم في بلورة أفكارهم الخاصة، لتعزيز الفرص الاستثمارية المتواجدة في المحافظة التي يتواجد فيها المواطن، «لو مشروع قائم وعايز يكبره بنساعده ونديله تمويلات سواء كان عايز رأس مال عامل أو الآلات ومعدات، ولو حد جالي وقالي عايز أعمل مشروع، وعندي فكرة لكن مش عارف أبلورها بنساعده».

وأكدت أنه وبالنسبة للمواطن الراغب في تنفيذ مشروع جديد له، ولكن ينقصه التدريب فيقوم الجهاز بتدريبة من أجل مساعدته في تنمية فكرته الخاصة بالمشروع قبل بداية إعطاءه للتمويل الذي يحتاجه، إذ سيحصل المواطن على تدريب بعد تقديمه للفكرة التي يريد تنفيذها، والخاصة بمشروعه الجديد وفق الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة التي يقطنها.

وأشارت إلى أن الجهاز لديه 33 فرعا تابعا لجهاز تنمية المشروعات على مستوى الجمهورية، ويعمل فيه 1300 موظف بكل المحافظات بمبنى جهاز تنمية المشروعات، كما جرى توفير خط ساخن برقم 16733 لتسهيل التواصل عليه من المواطن إلى الجهاز.