معاون رئيس جهاز الشروق: وحدات «سكن ودار مصر وجنة» جاهزة للتسليم

كشف المهندس أحمد مكي، معاون رئيس جهاز مدينة الشروق، أن الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، داخل المدينة، كاملة التشطيب، وجاهزة للتسليم الفوري.

حجز الوحدات السكنية إلكترونيا والتخصيص بأسبقية الحجز

وأوضح معاون رئيس جهاز مدينة الشروق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه عقب إعلان وزارة الإسكان والمرافق وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح الوحدات السكنية، للإسكان المتوسط، داخل عدد من المدن الجديدة، ومن ضمنها مدينة الشروق، توجه عدد من المواطنين، للتجول داخل المشروعات المختلف بالمدينة، وزيارة الوحدات السكنية؛ ليطلعوا على مواصفات ومزايا المشروع، قبل الحجز الإلكتروني.

وأشار «مكي»، إلى أن حجز الوحدات السكنية المطروحة ضمن مشروعات «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، سيكون إلكترونيا، عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بداية من 15 فبراير، ويستمر التسجيل الإلكتروني حتى 8 مارس.

مقدم حجز «سكن مصر» 40 ألف جنيه

وأضاف، أن مقدم الحجز يختلف من مشروع لآخر، إذ سجل مقدم حجز الوحدات السكنية بمشروع «سكن مصر»، 40 ألف جنيه، و60 ألف جنيه لـ«دار مصر»، و80 ألف جنيه للوحدات السكنية بمشروع «جنة».

أما عن خطوات الحجز، أوضح معاون رئيس جهاز مدينة الشروق، أنها تتمثل في زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وإنشاء حساب خاص، ومن ثم رفع الأوراق والمستندات المطلوبة للحجز، التي تتمثل في صورة بطاقة الرقم القومي، ومفردات مرتب، أو شهادة إثبات الدخل.

وأشار إلى أن تخصيص الوحدات السكنية ضمن الثلاثة مشروعات بالمدينة، سيكون بأسبقية الحجز، على الموقع الإلكتروني للصندوق، وفور للفوز بالوحدة السكنية، سيتم استلامها جاهزة للسكن، مضيفا أنه عند التخصيص سيتم سداد دفعة من قيمة الوحدة السكنية، بنسبة 20٪، ومن ثم يتم تقسيط باقي قيمة الوحدة السكنية، على 30 سنة، وفقا لمبادرة التمويل العقاري، التي أطلقها البنك المركزي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولفت إلى أن الأقساط ودفعة ما بعد التخصيص، سيتم تحديدها وفقا لقيمة الدخل للمواطنين المتقدمين للحجز، وذلك من قبل البنك المركزي.