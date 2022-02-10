جهاز الشروق: بدء العمل بمشروع تطوير مبنى المركز التكنولوجي للمياه

أعلن المهندس عبداللطيف بشارة، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بدء العمل بمشروع تطوير مبنى المركز التكنولوجى بإدارة حسابات مياه الشرب والصرف الصحى بمركز المدينة، وذلك بالجهود الذاتية لجهاز مدينة الشروق، بهدف تقديم خدمة متميزة على أحدث الأساليب التقنية والرقمية، من خلال منظومة الشباك الواحد، لجميع المشتركين، والراغبين في التقدم للاشتراك.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، خلال تصريحات صحفية، قبل قليل، أنه سيتم زيادة عدد شبابيك خدمة العملاء لتصبح 12 شباكا، بحيث يتحول لأكبر مركز لخدمة العملاء بالمدن الجديدة بمدن شرق القاهرة.

تسهيل الإجراءات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي

وأوضح «بشارة»، أنه عقب الانتهاء من تنفيذ أعمال التطوير، سيتم تسهيل كل الإجراءات الخاصة بمياه الشرب والصرف الصحي، بما فيها استلام عدادات المياه، والذي سيحصل المواطن عليه عبر شباك واحد فقط، تنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، وتوجيهات الرئيس السيسي بالتيسير على المواطنين.

دورات تدريبية للعاملين بالمشروع

كان المهندس علي سعد، نائب رئيس الجهاز، أعلن أنه سيتم عقد دورات تدريبية للعاملين بالمشروع لرفع مستوى المهارات والأداء الوظيفي، لتقديم أفضل خدمة لسكان المدينة لكي تتواكب مع تحديث المنظومة الجديدة، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة تتضمن خدمة النداء الآلي كذلك صالة انتظار مكيفة للعملاء، وهذا بخلاف صندوق للشكاوى والمقترحات يتم الرد عليها من خلال مدير المركز للوقوف على كل الشكاوى والعمل على إزالتها فورا والتحقيق فيها.

الانتهاء من شبكات المياه والصرف بـ«سكن مصر»

كان المهندس عبداللطيف بشارة رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، أكد الانتهاء من شبكات المياه والصرف بمشروع سكن مصر، وتشغيل محطة رفع الصرف الصحي رقم 3، كما تم طرح أعمال الإتزان الهيدروليكي بشرق وغرب المدينة للتغلب على مشكلة ضعف ضغوط المياه ببعض المناطق.

زراعة وصيانة المسطحات الخضراء بـ«إسكان الشباب»

وكان «بشارة» أعلن أيضًا أن مشروعات الزراعة شملت الانتهاء من زراعة وصيانة المسطحات الخضراء بمناطق إسكان الشباب 100م2، وإسكان الشباب 63-70م2، وتزويد جميع المسطحات بالزهور وزيادة الأشجار كثيفة الظل، وتطوير مداخل المدينة واستكمال المناطق الخضراء بها وتزويدها بالنخيل، وتطوير الجزيرة 25 بالطريق الغربي والتي شملت تنفيذ ممشى نموذجي وبرجولات ومقاعد وتزويدها بالزراعات اللازمة، والانتهاء من أعمال منتزه الشروق كنشاط ترفيهي ومتنفس للسكان.

وأشار إلى أن جهاز تنمية مدينة الشروق لايدخر جهدا في التواصل مع المواطنين، لحل كافة المشكلات التي قد يعاني منها المواطن تنفيذا لتعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.