حالات تعرضك لإلغاء تخصيص الوحدة السكنية في شقق الإسكان المتوسط

ازداد البحث من جانب المواطنين عن شقق الإسكان الاجتماعي بشكل كبير، بعد أن أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن إتاحة حجز شقق إسكان متوسطي الدخل في مشروعات «جنة، سكن مصر، دار مصر»، ما جعل المواطنين يرغبون في معرفة تفاصيل ذلك الطرح الجديد، وكيفية الحجز والخطوات والشروط.

وأوضحت وزارة الإسكان الاجتماعي في بيانات لها كل ما يخص حجز شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل، فضلا عن توضيحها بعض النقاط الخاصة، التي تمكنهم من الحفاظ على الوحدة السكنية حال الفوز بها، إذ أوضحت الوزارة الحالات التي يتم إلغاء التخصيص بها، وتتمثل في الآتي:

الحالات التي يتم إلغاء تخصيص الوحدة السكنية بها

- في حالة عدم استكمال باقي مقدم الحجز أو مبلغ الصيانة قبل التعاقد، ما يؤدي إلى سحب الوحدة المخصصة من العميل.

- عدم التعاقد مع الصندوق، أو عدم استلام المواطن للوحدة السكنية بعد تخصيصها، يؤدي ذلك إلى سحب الوحدة المخصصة من العميل.

- عدم الالتزام أو المخالفة لأي شرط من شروط حجز الوحدة السكنية والموجودة في الإعلان أو كراسة الشروط.

- في حالة إذا لم يتم استكمال الإجراءات اللازمة لاستلام الوحدة السكنية أو رفض الطلب لدى الصندوق، أو جهة التمويل خلال 20 يوم عمل.

الشروط العامة لحجز وحدات سكن مصر من مشروعات متوسطي الدخل

- أن يكون المتقدم لحجز الوحدة السكنية مصري الجنسية وشخصا طبيعيا.

- ألا يقل سن الراغب في حجز وحدة سكنية في مشروع سكن مصر عن 21 عاما في تاريخ نهاية الإعلان، وأن يكون له أهلية التصرف والتعاقد.

- ألا يزيد سن المتقدم عن سن المعاش المقرر بقانون التامينات الاجتماعية، والمعاشات.

- ألا يزيد سن المتقدم من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات عن 75 عاما في نهاية مدة القرض، بشرط سداد 40% من قيمة الوحدة كدفعة مقدمة مع تحويل المعاش إلى الجهة الممولة.