عقب بداية الحجز.. 8 وسائل للتواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي إلكترونيا

عقب فتح باب الحجز الإلكتروني، لوحدات الإسكان المتوسط، ضمن مشروعات «سكن مصر ودار مصر وجنة»، وذلك عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، أتاح صندوق الإسكان الاجتماعى، عددا من وسائل التواصل بين المواطنين والصندوق، وذلك لإرسال الاستفسارات خلالها.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، وسائل التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وسائل التواصل مع صندوق الإسكان الاجتماعي

- يمكن للمواطنين معرفة المزيد من التفاصيل والاستفسارات.

1- متابعة الصفحة الرسمية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على موقع الفيسبوك من خلال الرابط التالي http://www.facebook.com/shmffeg.

2- متابعة الصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي https://www.youtube.com/shmffeg.

3- متابعة الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg.

4- متابعة الصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع إنستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg.

5- متابعة الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg.

6- من خلال الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول.

7- من خلال الاتصال على رقم 090071117 من أي خط أرضي من الساعة 9 صباحاً : 6 مساءً طوال أيام الأسبوع، عدا يومي الجمعة والسبت.

8- من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن / مديريات الإسكان.

تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة

وحدات «سكن مصر»

يتضمن «سكن مصر» طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة - القاهرة الجديدة - المنيا الجديدة - بدر - حدائق أكتوبر - دمياط الجديدة - ناصر "غرب أسيوط" - الشروق).

- بمساحات تتراوح بين 106 م2 و133 م2.

- على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 40 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وحدات «دار مصر»

- يتضمن طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (السادات - 15 مايو - الشروق - العاشر من رمضان - بدر - برج العرب الجديدة - حدائق أكتوبر).

- بمساحات تتراوح بين 100 م2 و150 م2.

- على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 60 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.

وحدات «جنة»

- طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري في مدن (6 أكتوبر - المنيا الجديدة - القاهرة الجديدة - الشروق - العبور).

- بمساحات تتراوح بين 100 م2 و151 م2.

- على أن يقوم المواطن بسداد مبلغ 80 ألف جنيه كمقدم لجدية الحجز.