جامعة الأزهر عن حق الكد والسعاية: 35% من الأسر المصرية تعولها المرأة

قال الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، إنّ 35% من الأسر المصرية تعولها سيدة، وهذا إحصاء رسمي للدولة المصرية، كما ارتفعت نسب الطلاق، مشيرًا إلى أن العلاقة بين المرأة والرجل تنبع من المودة والرحمة التي يجب أن تكون الأساس في العلاقات الزوجية، موضحًا أن فتوى الكد والسعاية طُبقت في عهد سيدنا عمر بن الخطاب، حينما حُكم لامرأة بنصف ثروة زوجها المتوفى.

الشرع يجيز للمرأة أن تطلب من زوجها إذا كان مقتدرًا أن يعين لها من يعينها

وأضاف «صديق»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «90 دقيقة»، مع الإعلامية بسمة وهبة، الذي يُعرض على قناة «المحور»، أنه منذ أربعة قرون أحيا أحد الفقهاء هذه الفتوى في المغرب العربي، ولما بحث في التراث الإسلامي ووجد هذا المخرج حكم به، موضحًا: «القانونيون استدلوا على هذه الفتوى من الفقه وتطبق في بلادهم وماليزيا، ونعني بهذا الحق المرأة التي شاركت زوجها في تكوين ثروتهم».

الزوج يجب أن ينفق على الزوجة حتى لو لم تعمل

وأشار نائب رئيس جامعة الأزهر، إلى أن المرأة التي لا تساعد زوجها يجب على الزوج أن ينفق عليها بالشكل الذي يجعلها تعيش عيشة لائقة، وهو ما أمر به الله عز وجل في سورة الطلاق، موضحًا أن الإسلام خصص سورة كاملة من القرآن الكريم للحديث عن الطلاق، وهي سورة الطلاق، وحملت التذكير بالتقوى في 3 مواضع متتالية كما تطرقت إلى الأدب عندما قال الله عز وجل لينفق كل ذو سعة من سعته ولا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وهذه الآيات نبراسًا للمرأة التي طُلقت.

وأكد الدكتور «صديق»، أن الشرع يجيز للمرأة أن تطلب من زوجها إذا كان ميسر الحال أن يعين لها من يعينها ويذلل لها كل شيء، معقبًا: «هذه الأمور ينطبق عليها المودة والرحمة، وآيات سورة الطلاق تحدثت عن ضرورة ألا يغلظ الرجل على زوجته، وأمر الله في هذا الصدد كان صريحًا عندما قال ووَلَا تُضَارُّوهُنَّ».