انتخاب عميدة كلية صيدلة بنات الأزهر نائبا لرئيس جامعة عموم أفريقيا

أكدت جامعة الأزهر، عالمية رسالة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، مشيرة إلى أنّ الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لدعم المرشحين المصريين في جميع المحافل الدولية والإفريقية، نجحت في تأمين حصول الدكتورة أماني عبد الله الشريف، عميد كلية الصيدلة بنات جامعة الأزهر، على منصب نائب رئيس جامعة عموم أفريقيا.

اتحاد الجامعات الإفريقية

وأعلنت جامعة الأزهر في بيان لها، حصول الدكتورة أماني الشريف على هذا المنصب، تقديرًا لمكانتها العلمية والأكاديمية وخبرتها الكبيرة في موضوعات التعليم العالي بالقارة الإفريقية، فضلًا عن كونها المنسق الإقليمي لمقر دول شمال أفريقيا لاتحاد الجامعات الإفريقية، الذي تستضيفه مصر.

وأوضحت جامعة الأزهر أن قطاع المنظمات والتجمعات الإفريقية بالتنسيق مع السفارة المصرية في أديس أبابا وجميع سفاراتنا في إفريقيا، وفروا التأييد اللازم من قبل أعضاء الاتحاد الإفريقي للمرشحة المصرية للحصول على المنصب، ما أمّن حصولها على 42 صوتًا من أصل 51 صوتًا خلال الانتخابات التي تم إجراؤها ضمن أعمال الدورة الأخيرة للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي خلال الشهر الجاري.

جامعة عموم إفريقيا

وذكرت أن جامعة عموم إفريقيا تعد مؤسسة أكاديمية قارية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي وتطوير برامج الدراسات العليا ومراكز الأبحاث ضمن جامعات مختارة في مختلف أنحاء إفريقيا، كما تهدف جامعة عموم إفريقيا إلى بناء مهارات عالية المستوى، ما يسمح لخريجيها أن يصبحوا قادة فاعلين في عدد من المجالات ذات الأهمية الحيوية لمستقبل إفريقيا.