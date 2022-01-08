متحدث جامعة الأزهر: تصحيح امتحانات الفصل الدراسي الأول «إلكترونيًّا»

قال الدكتور أحمد زارع، المتحدث باسم جامعة الأزهر، إنَّ امتحانات الفصل الدراسي الأول سيتم تصحيحها إلكترونيًّا، وذلك وفقًا لخطة الجامعة التي تعمل على التحول الإلكتروني، والتي قطعت شوطًا كبيرًا فيه، مشيرًا إلى أنه تمَّ تدريب الكثير من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على مثل هذه الأمور.

تصحيح الامتحانات بصورة سريعة

وأضاف «زارع» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنَّه سيتم تصحيح الامتحانات أولًا بأول بصورة سريعة، خاصة أنَّه ومنذ عامين لجأت الجامعة إلى إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول، عكس ما كان يتم من قبل، إذ يتم إعلان الفصلين الدراسيين معًا في نهاية العام.

وأوضح أن جامعة الأزهر تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول، في ظل وجود توجيهات من رئيس جامعة الأزهر، الدكتور محمد المحرصاوي، بأن وضع الامتحانات تكون فيما شُرح للطلاب مع مراعاة جميع المستويات المختلفة لهم، بالإضافة إلى مراعاة شروط الجودة.

كما أشار إلى أن هناك توجيهات مشددة على الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ورقابة شديدة جدًا خلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، لأنها هامة للغاية، علاوة على الاهتمام بالنظافة والتعقيم المستمر في كل أنحاء القاعات الدراسية، على مدار الأيام.

وجود أعضاء هيئة التدريس بين الطلاب خلال الامتحانات

ولفت المتحدث باسم جامعة الأزهر، إلى أن أعضاء هيئة التدريس، سيكونوا موجودين بصورة مستمرة مع الطلاب أثناء إجراء الامتحان، حتى يردوا على أي تساؤلات من الطلاب.

وذكر أن الكتاب الإلكتروني أصبح معممًا في الجامعة، والامتحانات ستكون منه، حيث تم تطبيق القرار الخاص بتداول الكتاب الإلكتروني، لافتًا إلى أنه لا يسمح على الإطلاق بتداول أي كتاب ورقي، وهو موجود في المكتبة، لكن التدريس أصبح التعامل بذلك الكتاب التفاعلي، خاصة أن هذا الأسلوب نجح بصورة كبيرة جدًا، في ظل تجاوب الطلاب، مشيرا إلى أنه يوجد أيضًا امتحانات التخلفات وأخرى عملية لبعض المواد، خلال الأيام الجارية.