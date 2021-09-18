«السكة الحديد» تطلب شركاء من القطاع الخاص لإدارة نقل البضائع

كشفت الهئية القومية للسكة الحديد، عن حاجتها لشركاء لتفعيل دور نقل البضائع بالسكة الحديد، ودعت الشركات المتخصصة في مجال النقل واللوجيستيات والنقل البحري والمهتمين بالاستثمار في مجال النقل المتكامل، للتقدم لقطاع نقل البضائع بالهيئة بتصور عن كيفية مشاركة القطاع الخاص في إدارة وتشغيل قطاع البضائع، للوصول إلى خدمة متميزة، والاستحواذ على حصة عادلة في سوق النقل المصرية.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أنه سيتم عقد جلسة استفسار بمكتب المهندس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لسكك حديد مصر لقطاع نقل البضائع، والكائن بمبنى رئاسة الهيئة بمحطة مصر بميدان رمسيس بالقاهرة، في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم السبت المقبل.

«أبوالمكارم»: لا زيادة في أسعار تذاكر القطارات مع بدء العام الدراسي

وفي سياق منفصل، قال المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، إن تحصيل رسوم من غير المسافرين يهدف إلى التزام جميع الركاب بدفع قيمة تذكرة القطارات وعدم تهرب أي راكب من دفع قيمة التذكرة، منوهاً إلى أن جميع القطارات العاملة تخضع لصيانات دورية قبل انطلاق ساعات التشغيل، للحد من الأعطال.

وأكد أنه لا يوجد أي زيادات على أسعار تذاكر القطارات بمختلف أنواعها، تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد.

وأضاف في تصريحات له، أن عقوبة المتهربين من دفع قيمة التذكرة تصل إلى 50 جنيهًا بالقطارات الروسية الجديدة، و40 جنيهًا غرامة حال استقلال القطارات الـVIP الدرجة الأولى، و30 جنيهًا القطارات المكيفة والإسبانية والفرنساوي «الدرجة الثانية»، و20 جنيهًا غرامة للقطارات المميزة والمطورة «الدرجة الثالثة».