السكة الحديد: نرغب في إسناد إدارة عمليات نقل البضائع للقطاع الخاص

أعلنت هيئة السكة الحديد، عن رغبتها في إسناد إدارة وتشغيل عمليات نقل البضائع بالهيئة إلى القطاع الخاص.

السكة الحديد تدعو الشركات المتخصصة في استطلاع الرأي

ودعت السكة الحديد، جميع الأطراف المهتمة والشركات المتخصصة بالخدمات اللوجستية وخدمات نقل البضائع؛ للمشاركة في استطلاع رأي بمقر سكك حديد مصر- ميدان رمسيس - الدور الاول - القاهرة - يوم الثلاثاء الموافق 22/2/2022 ، في تمام الساعة العاشرة صباحاً، وبناء على ذلك، سيكون على الشركات المهتمة بالمشاركة التواصل من خلال المعلومات المذكورة.

وأعلنت الهيئة البيانات الخاصة بالمستندات المبدئية للإدارة والتشغيل موجودة على الموقع الرسمي للهيئة، للتسجيل الرجاء التواصل من خلال أشرف السباعي رئيس الإدارة المركزية – للتسويق والمبيعات.

تليفون/ 01228424609

الإيميل/ ashraf_elsbaei@yahoo.com

للاستفسارات من خلال المهندس أيمن علام، نائب رئيس مجلس الإدارة لقطاع نقل البضائع.

تليفون / 01224863979

الايميل / aymanallam765@yahoo.com

السكة الحديد: تعقيم القطارات بسبب كورونا

وعلى جانب آخر، تواصل هيئة السكة الحديد، تنفيذ جميع الإجراءات الأحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم وتطهير المحطات وعربات القطارات، ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر؛ للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب المسافرين من خطر الإصابة بعدوى متحور كورونا الجديد أوميكرون.

السكة الحديد ترفع حالة الطوارئ لمواجهة الأمطار

وأوضحت السكة الحديد، في بيان لها، أنها رفعت حالة الطوارئ القصوى لمواجهة الأمطار والسيول، للحفاظ على حركة مسير القطارات وعدم تعطلها، مؤكدة أن جميع القطارات العاملة على جميع خطوط السكك الحديدية تعمل بكامل طاقتها دون أى أعطال.