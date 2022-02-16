أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثة مسجل خطر بالهرم.. وضبط 4 متهمين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، من كشف غموض العثور على جثة مسجل خطر مقتولا في الهرم، وتمكنت من القبض على المتهمين.

تصادم سيارة وتوك توك وراء قتل مسجل خطر بالهرم

وكشفت التحريات والتحقيقات التي باشرتها الأجهزة الأمنية بالجيزة بقيادة اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة للمباحث، عن أن المجني عليه لقي مصرعه على يد 4 متهمين، وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة الهرم من القبض عليهم، وتحرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية، للنيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

اعترافات المتهمين بقتل مسجل خطر بالهرم

وروى المتهمون خلال مناقشتهم بمعرفة العميد أحمد دسوقي مأمور قسم شرطة الهرم، أن المجني عليه أتلف السيارة الخاصة بهم، بعدما اصطدم بها أثناء استقلاله التوك توك الخاص به.

وأوضح المتهمون في اعترافاتهم أن المجني عليه رفض إصلاح السيارة، فقرروا الانتقام منه، واحتجزوه وتعدوا عليه بالضرب، ثم ألقوه في الشارع، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.