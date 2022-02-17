حظك اليوم برج الحوت الخميس 17-2-2022 مهنيا وعاطفيا

الحب في حياة برج الحوت شيء مهم جدا، فهم يحبون الرومانسية ويحبون أن يشاركوا حياتهم مع شريك يقدرهم ويقدس العلاقة ويقدم لهم كل التقدير والاحترام ويتبادل معه تلك المشاعر بالطبع، كما أنهم يعيشون معظم حياتهم في عالم حالم، ورومانسي، ويتوقعون من الطرف الآخر مشاركتهم هذا العالم، ويميل رجل وأنثى العذراء لشريك يشاركهم نفس أفكارهم ويعيش معهم عالم الخيال والأحلام، وإذا وقع في الحب يجعل كل اهتمامه لمحبوبه من الطرفين، ويهتمون بالتفاصيل الصغيرة في شركيه، وخصوصاً عندما يتعلق الأمر بالارتباط والزواج، ودائما ما تكون علاقة برج الحوت مع شريكه قوية ومستمرة، حيث إنّه يقدم شريكه على نفسه، ويعطي له كل المشاعر ويوفر له كل الاحتياجات، ويسعى إلى مساعدته بأي طريقة ممكنة، وقد يضحي من أجله لدرجة إهمال نفسه، وتناسي حاجاته الخاصة.

برج الحوت مع الأصدقاء والعائلة

هم أشخاص محبون للعائلة والأصدقاء كثيرا فيعرف عنهم أنهم ودودون كثيرا ويقدمون العطف لمن وحولهم، ويعتبرون أفضل الأصدقاء؛ لأنهم يقدمون احتياجات ورغبات أصدقائهم على حاجاتهم ورغباتهم، ويقفون بجانب من حولهم ويقدمون لهم العون ويد المساعدة في كافة الأمور التي يمكن أن يحتاجوا لها، ويقدمون للعائلة كامل الاهتمام، والحب، وهم من أقدر الناس تعبيراً عن مشاعرهم لمن حولهم، وأكثرهم قدرة على التواصل الإيجابي معهم.

حظك اليوم مولود برج الحوت مهنيا

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على المستوى المهني، يحتم عليك ألا تكون شديد التحفز مع غيرك، حيث إن القمر في مواجهة برجك، فكن حذرا ولكن عليك أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم مولود برج الحوت عاطفيا

يجب عليك اليوم ألا تستسلم اليوم للتشوش واضبك انفعالاتك، وإذا كنت متزوجا قد تحدث مشكلات مع شريك الحياة فالتزم الهدوء والتصرف بعقلانية.

صفات برج الحوت

يتصف رجل برج الحوت بأنه عاطفي ومتواضع ولا يحب التكبر على من حوله أبدا مهما على في المناصب والأماكن، ورومانسي، ولديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، ويعتمد على لغة الجسد في التحليلي والتوصل إلى شخصية الشخص وما يمكن أن يصدر منه من تصرفات، لذا فهو سيكون ناجح ومبدع جداً فيما لو عمل كمعالج نفسي وعاطفي، ويفكر مولود هذا البرج بقلبه لا بعقله، ويكره مواجهة الآخرين أو إيذائهم ما دام لديه فرصة لتجنب ذلك، ويصعب عليه رفض طلب أي أحد، وعلى مدار حياته يمكن أن يتلقى دروساً قوية في الحياة، تدفعه لأن يكون أكثر أنانية في التعامل مع غيره في المرات المقبلة.